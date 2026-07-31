El Gobierno de Neuquén logró un acuerdo con ATE: qué incluye la propuesta salarial aceptada

El Gobierno de Neuquén consiguió cerrar un nuevo acuerdo salarial con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), luego de que las asambleas realizadas en las distintas seccionales de la provincia aprobaran por amplia mayoría la propuesta presentada durante la última mesa de negociación paritaria.

La oferta, tras tres encuentros entre funcionarios provinciales y dirigentes gremiales, contempla la continuidad de la actualización salarial por inflación, pagos extraordinarios, incrementos porcentuales por encima del IPC y un salario mínimo garantizado para los trabajadores estatales.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, destacó que el acuerdo permitió mejorar la propuesta inicial y valoró especialmente la incorporación de un piso salarial de 1.560.000 pesos de bolsillo. "Hay muchos compañeros que están por debajo de esa suma y a partir del 1 de agosto serán compensados", señaló durante la asamblea realizada en la ciudad de Neuquén.

Los principales puntos de la propuesta aceptada

El eje central del acuerdo es la continuidad de la cláusula de actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde julio de 2026 hasta junio de 2027.

Los aumentos por inflación se aplicarán de manera trimestral:

Octubre de 2026: IPC acumulado de julio, agosto y septiembre.

Enero de 2027: IPC de octubre, noviembre y diciembre.

Abril de 2027: IPC de enero, febrero y marzo.

Julio de 2027: IPC correspondiente a abril, mayo y junio.

El cálculo continuará utilizando el esquema vigente, compuesto por un 50% del IPC de la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén y un 50% del INDEC.

Bonos por $890.000

Además de la actualización por inflación, el Gobierno provincial incorporó dos pagos extraordinarios no remunerativos: $410.000 durante la segunda quincena de septiembre de 2026 y $480.000 en la segunda quincena de enero de 2027.

Ambos beneficios también alcanzarán al sector pasivo en los términos previstos por la legislación vigente.

Incrementos por encima de la inflación

La propuesta aceptada suma dos aumentos porcentuales adicionales que se incorporarán al salario: 4% en noviembre de 2026, sobre los haberes ya actualizados por IPC y 3% en enero de 2027, luego de la actualización inflacionaria correspondiente.

Estos incrementos se integrarán al salario básico, con impacto en los distintos adicionales que perciben los trabajadores.

Un salario mínimo garantizado

Otro de los puntos destacados del acuerdo es la creación de un piso salarial de $1.560.000 de bolsillo para los empleados provinciales comprendidos en distintos convenios colectivos y regímenes especiales con jornadas de al menos 35 horas semanales.

La compensación tendrá carácter remunerativo no bonificable y no será absorbida por futuros aumentos ni por las actualizaciones del IPC.

Otros beneficios

El acuerdo también contempla la continuidad del pago compensatorio por ropa de trabajo, actualizado por inflación, la actualización de las asignaciones familiares mediante el mismo índice de IPC ponderado y la continuidad de las mesas técnicas y paritarias sectoriales para abordar reclamos específicos de los distintos organismos.

Además, los beneficios acordados serán extendidos a los municipios sin coparticipación y a las Comisiones de Fomento.

Con la aprobación de las asambleas, el Gobierno provincial logró cerrar una de las negociaciones salariales más importantes del año, garantizando la continuidad del mecanismo de actualización por inflación e incorporando mejoras adicionales que fueron consideradas suficientes por la mayoría de los trabajadores estatales nucleados en ATE.