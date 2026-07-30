El Gobierno de Neuquén presentó este jueves una nueva propuesta salarial a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que prevé mantener el mecanismo de actualización de los salarios por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde julio de 2026 hasta junio de 2027. La iniciativa establece que las actualizaciones se realizarán de manera trimestral, tomando como referencia un IPC ponderado entre el índice provincial y el nacional. Durante la jornada de hoy también mantendrán reuniones con los representantes de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).

Además, la oferta incorpora dos incrementos salariales acumulados del 7%, con un aumento del 4% en los haberes de noviembre de 2026, y otro del 3% en enero de 2027.

También incluye el pago de dos sumas extraordinarias no remunerativas y no bonificables por un total de $890.000: $410.000 a abonarse durante la segunda quincena del mes de septiembre de 2026; y $480.000 a abonarse durante la segunda quincena del mes de 2027. Ambos bonos serán extensivos al sector pasivo en las proporciones previstas por la ley.

La propuesta también contempla la continuidad del pago de la compensación por ropa de trabajo en dos cuotas durante el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027, manteniendo el mecanismo de actualización por IPC ponderado.

Sobre el ítem de la compensación por ropa de trabajo

Dar continuidad al pago de la compensación por ropa de trabajo en dos cuotas para el período en tratamiento (de julio de 2026 a junio de 2027), manteniendo el mecanismo de actualización por la variación del IPC ponderado, considerando para el primer pago del año 2027 la recomposición del 7% propuesta en el punto anterior.

Los trabajadores contemplados en el presente concepto serán aquellos encuadrados en las leyes números 3475 (Obras Públicas), 3546 (Registro Civil), 3077, 3215, 3326 (Optic), 3373, 3548 (Trib. Ctas.), 3549 (IPVU-ADUS), 3487 (Aux. Servicio), 3476 (Salud), 3524 (Eproten), 3523 (RTN) y 3543 (Sub. Trabajo). Quedan excluidos de la presente compensación las trabajadoras y los trabajadores de Cippa, EPEN, EPAS e ISSN y aquellos que eventualmente pudieran haberla recibido.

Para los trabajadores encuadrados en la Ley 3595 (Rentas), percibirán el monto correspondiente al 2026, quedando exceptuados de las percepciones del 2027.

Respecto de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Ley 3524 (Eproten), modalidad de temporada, la percepción de las cuotas correspondientes se efectuará conforme las condiciones de actividad y los períodos de prestación previstos para cada temporada.

La percepción se efectuará conforme la variación del IPC ponderado y/o la normativa que se dicte a tal efecto.

En relación a las asignaciones familiares figura en el acta la propuesta de continuar actualizando por IPC ponderado los importes de las asignaciones familiares establecidas en el Decreto 418/22, de acuerdo con la periodicidad, metodología y condiciones previstas en los acuerdos salariales vigentes.

Se deja de manifiesto que los puntos acordados hasta aquí serán extensivos a los municipios sin coparticipación y a las comisiones de fomento.

Sobre el salario líquido mínimo la propuesta plantea asegurar, a partir del mes de agosto de 2026, un salario líquido mínimo para los trabajadores encuadrados en las Leyes 3475 (Obras Públicas), 3546 (Registro Civil), 3077, 3215, 3519 (EPAS), 3547 (EPEN), 3326 (Optic), 3548 (Tribunal de Cuentas), 3549 (IPVU-ADUS), 3487 (Aux. Servicio), 3476 (Salud), 3395 (Rentas), 3524 (Eproten), 3523 (RTN), 3543 (Trabajo) y 3373 (excluidos los Anexos II y III de dicha Ley), que revistan una carga horaria mínima de treinta y cinco (35) horas semanales, de $1.560.000 de bolsillo, luego de practicadas las deducciones de ley correspondientes a aportes jubilatorios, asistenciales y seguro de vida obligatorio, calculado sobre los conceptos normales y habituales, sin considerar la actividad extraordinaria.

A los fines de determinar la diferencia necesaria para alcanzar dicho importe, se considerarán las remuneraciones vigentes al momento de su efectiva implementación, incluidas las modificaciones salariales de carácter general o sectorial que hubieren sido acordadas o aprobadas hasta esa fecha.

La diferencia resultante será de naturaleza remunerativa y no bonificable, no será absorbida por futuros incrementos salariales ni será alcanzada por el mecanismo de actualización salarial por IPC propuesto en el punto 1 de la presente.

Además, el acta de la propuesta refiere en relación a los temas sectoriales enunciados en la reunión anterior, que se conformarán las mesas técnicas correspondientes a fin de dar resolución a los planteos efectuados.

Participaron del encuentro, en representación del Poder Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; y la directora superior de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Natalia Puppio.

Por ATE asistieron Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.





