El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsada por el Gobierno nacional, proyecto que se tratará en la Cámara de Diputados el próximo 26 de agosto. Aseguró que la discusión debe centrarse en “establecer reglas” que permitan preservar el valor de la moneda y “evitar que el déficit público vuelva a financiarse mediante emisión monetaria”.







“Comparto que le pongamos un límite definitivo a la posibilidad de financiar el déficit público con emisión monetaria”, sostuvo el Gobernador, y advirtió que la emisión como mecanismo de financiamiento termina impactando directamente sobre los ingresos de las familias.







“Durante demasiados años en la Argentina se financiaron los desequilibrios del Estado con emisión monetaria. Y todos sabemos cómo termina esa historia: termina en inflación”, reconoció.

“La inflación es el impuesto que nadie votó. No está escrito en ninguna ley, no lo discutió ninguna Legislatura y, sin embargo, se cobra todos los meses. Y se cobra de la manera más injusta”, lamentó.







“El que tiene ahorros puede defenderse. El que tiene activos puede defenderse. El que conoce o puede acceder a instrumentos financieros también puede defenderse. Pero el trabajador que cobra el día cinco, el jubilado, la familia que vive de un ingreso mensual, no tienen cómo hacerlo. A ellos la inflación les llega primero y les pega más fuerte”, reconoció Figueroa.







La reforma de la Carta Orgánica fue anunciada por el presidente Javier Milei y enviada al Congreso como una de las iniciativas económicas centrales de la segunda mitad del año. El proyecto busca modificar las reglas de funcionamiento del BCRA para reforzar su independencia y concentrar su misión en la preservación del valor de la moneda.







“Nosotros defendemos las instituciones y defendemos las reglas. Pero las reglas tienen que servir para todos. Una regla es buena cuando vale para el gobierno de hoy y también para todos los gobiernos que vengan después”, aseguró Figueroa. En esa línea, sostuvo que el objetivo de las instituciones es establecer límites que no dependan de quién ocupa circunstancialmente el poder.







Ejes de la reforma

Uno de los ejes centrales es establecer un mandato único para el Banco Central que permita preservar el valor de la moneda. Se busca dejar atrás el esquema de objetivos múltiples y separar las funciones propias de la autoridad monetaria de las responsabilidades vinculadas al desarrollo, el empleo y la política económica.







El planteo coincide con el objetivo que el propio BCRA señala actualmente como parte de su programa de estabilización: avanzar en la desinflación, fortalecer la estabilidad financiera y generar condiciones para un crecimiento sostenido.







Otro punto de la iniciativa conlleva la independencia funcional y financiera del organismo. Dado que establece mayores restricciones para la remoción de sus autoridades y busca reducir la posibilidad de interferencias políticas en las decisiones del Directorio.







Entre las modificaciones previstas figura que la remoción de los directores requiera la intervención del Poder Ejecutivo y la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios. El proyecto también elimina la participación con voz del ministro de Economía o su representante en las reuniones del Directorio, de acuerdo con los lineamientos difundidos oficialmente.







El tercer eje refiere al financiamiento monetario del sector público. Establece una prohibición para que el Banco Central otorgue préstamos o adelantos transitorios al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. También impide la compra directa de títulos públicos en el mercado primario y elimina el mecanismo de utilización de reservas internacionales a través de las denominadas letras intransferibles. Eliminando adelantos transitorios al Gobierno nacional -bajo determinados límites- que la actual Carta Orgánica, hoy permite.







Una discusión mayor







Figueroa reconoció que “las reglas tienen que servir para todos” y vinculó la reforma monetaria con una discusión más amplia sobre la calidad institucional y los gobiernos de turno.







“También creo que tenemos que definir claramente qué le pedimos al Banco Central. Generar desarrollo, empleo, producción e inversión es responsabilidad del Estado y de la política. Ahí tenemos que trabajar todos los días”, sostuvo.







“Al Banco Central tenemos que pedirle algo muy concreto: que cuide nuestra moneda”, reforzó.







Figueroa reconoció además que no se trata de “una discusión ideológica” y prefirió profundizar sobre “una discusión de responsabilidad y, fundamentalmente, de cuidado social”.







“Cuidar el valor de nuestra moneda es cuidar el salario. Es cuidar la jubilación. Es cuidar el ahorro. Es cuidar el esfuerzo de millones de argentinos que todos los días se levantan temprano para trabajar y salir adelante”, completó el Gobernador.