Rolando Figueroa: "No estoy pensando en la reelección, hoy la prioridad es transformar Neuquén"

A un año de las elecciones, Rolando Figueroa evita hablar de candidaturas y sostiene que el momento exige concentrarse en la gestión. En diálogo exclusivo con AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el gobernador aseguró que Neuquén atraviesa una oportunidad histórica vinculada al desarrollo de Vaca Muerta y planteó que el desafío no es político, sino generacional.

También respondió sobre una eventual reelección, defendió la relación institucional que mantiene con el presidente Javier Milei y explicó el acercamiento con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, en el marco de una estrategia que, según afirmó, busca mejorar "el metro cuadrado de cada neuquino" antes que pensar en la próxima elección.

Falta un año para las elecciones. ¿Piensa adelantarlas respecto de las nacionales?

Hoy no estamos pensando en las elecciones.

"Si a la ciudad de Neuquén le va bien, también le va bien a toda la provincia. No estamos pensando en la próxima elección, sino en todo lo que tenemos que hacer para mejorar el metro cuadrado de cada neuquino".

¿Está pensando en ser gobernador nuevamente?

Nosotros tenemos una oportunidad histórica. No lo tomamos como un desafío político. No somos del mismo partido político que el presidente, pero tenemos una buena relación institucional con Javier Milei, basada en el diálogo y la coherencia, siempre focalizada en que a Neuquén le vaya bien.

Mi foco es la provincia de Neuquén. Esta es la última gran oportunidad que tenemos los neuquinos de monetizar el subsuelo. Y esa última gran oportunidad de los neuquinos también es la última gran oportunidad que tiene la Argentina.

No planteamos esto como un desafío político, sino como un desafío generacional. Por eso estamos invitando a todos los que se quieran sumar para mejorar todo lo que estamos haciendo. Eso nos obliga a estar pensando en la gestión. Estamos pensando en el Neuquén de las próximas generaciones. Lo otro se dará cuando llegue el momento indicado. Hoy la prioridad es transformar la provincia.

"No estoy pensando en la reelección. Para eso hay que esperar el momento", dijo el gobernador..

Pero le queda un año de mandato. Además, las encuestas lo muestran con una alta intención de voto. En la última medición de gobernadores apareció entre los tres con mejor imagen del país.

Creo que no se puede comparar un gobernador con otro. Nosotros no participamos de eso.

"No planteamos esto como un desafío político, sino como un desafío generacional. Por eso estamos invitando a todos los que se quieran sumar para mejorar todo lo que estamos haciendo. Eso nos obliga a estar pensando en la gestión. Estamos pensando en el Neuquén de las próximas generaciones".

¿Va a ir por la reelección?

No estoy pensando en la reelección. Para eso hay que esperar el momento. Hay que ver cómo está el gobierno, cómo están las ganas, cómo está la salud, cómo está la familia.

¿Y todavía queda tiempo?

Queda tiempo. Lo que no puedo hacer es perder tiempo pensando en política cuando la realidad de Neuquén la tenemos que modificar hoy para impactar en las generaciones futuras. Ese es el cambio que estamos impulsando. Muchos dirían: "Rolo, en vez de hacer esas escuelas, hacé canchitas de fútbol porque la gente las ve". En Chorriaca unos chicos me pidieron una cancha de césped sintético. Cuando analizamos la situación vimos que no tenían escuela secundaria; la terminamos hace tres meses. No tenían gas; lo estamos llevando. Tampoco tenían una sala de salud. Entonces les dije: primero terminamos la escuela, llevamos el gas y construimos la sala sanitaria; después vendrá la cancha. En la gestión anterior habían prometido esa cancha y, cuatro días antes de las elecciones, crearon una escuela por decreto que funcionaba en cinco tráileres. Fíjese la diferencia de concepción. Crearon una escuela para intentar ganar una elección que tenían cuatro días después. Nosotros pensamos en las próximas generaciones. ¿Y cómo se piensa en las próximas generaciones? Haciendo escuelas. Tenemos que hacerlo ahora. Sería muy mezquino hoy, de nuestra parte como neuquinos, estar pensando en una elección sabiendo qe tenemos la responsabilidad de cambiar Neuquén y que le hace bien a la Argentina.

¿El acercamiento político con Mariano Gaido significa una estrategia para impedir el regreso del MPN?

No pienso en eso. En esta invitación se subieron todos, y Mariano también. Mariano está terminando una gestión exitosa. Está haciendo las cosas bien, está pensando en el Neuquén que viene. Ama Neuquén capital, la respira, la vive todos los días. Se levanta de madrugada para ver cómo avanza la obra de la avenida Mosconi. Si a la ciudad de Neuquén le va bien, también le va bien a toda la provincia. No estamos pensando en la próxima elección, sino en todo lo que tenemos que hacer para mejorar el metro cuadrado de cada neuquino