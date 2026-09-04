Rolando Figueroa y otros gobernadores encabezarán debates en un foro sobre energía y minería

Los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck serán dos de las principales figuras políticas del X Foro PyMEs Italia-América Latina 2026, que se realizará entre el lunes 7 y el martes 8 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro reunirá a más de 500 representantes de empresas, cámaras industriales, organismos públicos y entidades productivas de Argentina, Italia y América Latina con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales, promover inversiones y generar nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.

El martes 8, Figueroa tendrá un rol central en el panel denominado Energía para el Desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor, donde expondrá sobre el potencial energético de Neuquén, una provincia estratégica para el crecimiento de Vaca Muerta y el desarrollo de nuevas inversiones vinculadas al petróleo, el gas y la infraestructura.

Junto al mandatario neuquino participará el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien compartirá la visión de su provincia sobre los proyectos energéticos, logísticos y productivos que buscan consolidar a la región patagónica como uno de los polos de desarrollo más importantes del país. El debate contará además con la presencia del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La minería también tendrá representación federal

Tras el panel energético, el foro dará paso al bloque Minerales críticos y desarrollo federal, donde expondrán los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy).

Los tres mandatarios abordarán las oportunidades de inversión vinculadas al litio, el cobre y otros minerales estratégicos, además de analizar el impacto de la actividad minera en las economías regionales y en la generación de empleo.

La participación de estos gobernadores busca mostrar el potencial de las provincias para atraer capitales, ampliar cadenas de valor y fortalecer el desarrollo productivo en distintas regiones del país.

Un foro que busca abrir mercados para las PyMEs

La décima edición del Foro PyMEs Italia-América Latina es organizada conjuntamente por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), entidades que destacaron el carácter federal de la actividad y la importancia de Argentina como sede del encuentro.

Según los organizadores, el principal objetivo del foro es facilitar la integración de las pequeñas y medianas empresas nacionales a las cadenas de valor de sectores estratégicos, promoviendo alianzas con compañías italianas y latinoamericanas.

La agenda comenzará el lunes con una apertura institucional encabezada por el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, y el secretario general del IILA, Giorgio Silli. Durante esa jornada también se desarrollarán rondas de negocios, talleres sobre internacionalización, financiamiento y cooperación tecnológica.

El martes se realizará además la sesión de alto nivel Foro PyMEs – Misión CONFINDUSTRIA, que contará con la participación de funcionarios argentinos e italianos, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; el vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani; y el ministro de Educación de la República Italiana, Giuseppe Valditara.

Para las provincias productoras de energía y minerales, el encuentro representa una oportunidad para mostrar proyectos, captar inversiones y ampliar la participación de las PyMEs en sectores considerados clave para el crecimiento económico argentino.