Rolando Figueroa: “Tenemos, al igual que la industria, la premisa de poder ser competitivos”

El gobernador Rolando Figueroa inició este domingo su agenda oficial en Estados Unidos con una exposición en la que puso en valor la actualidad y el potencial de Vaca Muerta, la seguridad jurídica que ofrece la provincia para la llegada de inversiones y las oportunidades que se abren con el desarrollo del GNL.

Durante su presentación en un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (Argentina-Texas Chamber of Commerce), el mandatario provincial destacó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para acelerar los proyectos en Vaca Muerta.

Figueroa aseguró que desde el gobierno se cuantificaron tres proyectos que presentaron grandes operadoras a partir de este régimen y expresó: “Todo eso en funcionamiento, le va a inyectar a la provincia del Neuquén mil millones de dólares en los próximos cuatro años”.

Por otra parte, informó a las empresas que, a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), se licitarán 15 áreas. “Vamos a determinar quiénes son los ganadores, a las 15 horas del día 19 de agosto”, informó y añadió: “Estamos invitando a que todos puedan participar en un proceso de ofertas para que se puedan asentar y también poder agregarse otras compañías a Vaca Muerta”.

Las áreas a licitar son Águila Mora Noreste; Cerro Avispa Norte; Cerro Avispa Sur; Cerro Partido Este; Chasquivil Sur; Corralera Noreste; Corralera Noroeste; Corralera Sur; Curamhuele; El Corte; La Hoya; La Tropilla I; Pampa de las Yeguas NE; Santo Domingo II; y Totoral Este.

“Para toda la infraestructura de Vaca Muerta, estamos realizando las obras que son necesarias para poder ser competitivos y las estamos realizando en equipo con la industria”, aseveró y agregó: “Tenemos, al igual que la industria, la premisa de poder ser competitivos”.

Se refirió al trabajo conjunto con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck que “nos permite tener el hub exportador en la Patagonia”. “Salir con GNL o petróleo desde la Patagonia, para nosotros tiene un diferencial y es muy importante”, aseveró y añadió: “Lo diferencial es que todos los actores nos hemos podido alinear en que esto sea exitoso”.

“Para toda la infraestructura de Vaca Muerta, estamos realizando las obras que son necesarias para poder ser competitivos y las estamos realizando en equipo con la industria”, dijo Figueroa.

Desarrollo integral y calidad de vida

Figueroa destacó que el eje de su gestión está puesto en el desarrollo integral de la provincia y en mejorar la calidad de vida de la población. “Estoy acá porque me importa el neuquino, porque me importa Neuquén”, afirmó y subrayó que coinciden en un objetivo central con las empresas: “Queremos que nos vaya bien”. “La industria quiere ganar plata, nosotros queremos que el neuquino viva mejor. Y no son intereses contrapuestos, todo lo contrario”, aseveró.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales logros ha sido la construcción de un entramado sólido: “Estoy orgulloso de que hemos podido armar un ecosistema muy importante en Neuquén”. Explicó que este proceso implicó alinear políticas públicas, inversiones y objetivos estratégicos que permitan consolidar a la provincia como motor del país.

El mandatario remarcó el trabajo con Nación y consideró que “el Estado nacional, la primera medida que tomó inteligente, que la hemos trabajado en conjunto, fue el capítulo de la nueva Ley de Hidrocarburos, que fue parte de la Ley Bases”. “Fuimos muy tenidos en cuenta para esa revisión”, dijo y también mencionó otros dos aspectos de la gestión nacional que beneficiaron el desarrollo de los proyectos en Vaca Muerta: la estabilización de la macroeconomía y la implementación del RIGI.

Sustentabilidad social

Dijo que las inversiones se han acelerado y manifestó que se cuenta con un tiempo acotado para “monetizar el subsuelo”. “Toda esta monetización del subsuelo tiene que generar una redistribución y un derrame en todo el neuquino”, afirmó y remarcó que “eso nos permite construir sustentabilidad social”. Además, destacó los indicadores que la provincia exhibe en materia de empleo, consumo en supermercados, construcción y obra pública.

También puso el foco en la infraestructura y la equidad territorial, mencionando obras clave. “Añelo no tenía gas, y nosotros le vendíamos gas al mundo”, ejemplificó y explicó que actualmente se están ejecutando obras para garantizar servicios básicos en distintas regiones.

El gobernador destacó además la inversión en educación y formación como eje estratégico a corto, mediano y largo plazo. “Cuando se termine el gas y el petróleo, nosotros vamos a tener generaciones educadas con los fondos de la industria”, señaló y puso como ejemplo la creación del Instituto Vaca Muerta y la implementación de las becas Gregorio Álvarez. En ese contexto, reiteró el pedido a las empresas de servicios de la industria hidrocarburífera para que aporten al programa de becas de la provincia.

En relación con el empleo, indicó que uno de los desafíos centrales es capacitar a la población local para cubrir la demanda laboral del sector. Consideró que, a partir del trabajo del Instituto Vaca Muerta, “no van a poder ir las empresas a decir que no toman gente de Neuquén porque no está preparada”.

Por último, señaló que otro aspecto clave es el desarrollo de proveedores locales e indicó que se logró incrementar en un 20% la participación de empresas neuquinas en la cadena de valor, lo que fortalece el entramado productivo regional