Desde Houston, uno de los principales centros energéticos del mundo, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, dejó un mensaje con fuerte contenido político, económico y social sobre el presente y el futuro de Vaca Muerta. En su exposición, no solo resaltó el potencial de la industria hidrocarburífera, sino que también marcó una diferencia clave: el desarrollo energético debe traducirse en mejoras concretas para la población.

“Yo estoy acá porque me importa el neuquino, porque me importa Neuquén”, afirmó el mandatario al inicio de su intervención, dejando en claro que la presencia de la provincia en el escenario internacional tiene un objetivo central: que el crecimiento de la industria impacte directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese sentido, Figueroa planteó que, si bien el Estado y las empresas comparten objetivos, sus prioridades no son idénticas. “La industria quiere ganar plata, nosotros queremos que el neuquino viva mejor”, sostuvo, al tiempo que remarcó que estos intereses no son contrapuestos, sino complementarios.

El gobernador también hizo un repaso histórico del rol de Neuquén en el desarrollo energético del país. Recordó que la provincia produce petróleo desde 1918 y que incluso antes de poder elegir a sus autoridades ya era un actor clave en la producción de gas y crudo. Ese recorrido, aseguró, permitió construir una identidad productiva sólida y adaptada a los cambios del contexto nacional.

En su análisis, Figueroa destacó la importancia de haber logrado un “ecosistema” que integra al Estado provincial, el gobierno nacional y el sector privado. En ese esquema, subrayó tres decisiones fundamentales que, según explicó, marcaron un punto de inflexión: la nueva normativa hidrocarburífera incluida en la Ley Bases, la estabilización macroeconómica y la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre este último punto, defendió con firmeza el esquema frente a las críticas. “Dicen que el Estado pierde recursos, pero es una mirada muy corta”, señaló. Y explicó que, si bien la provincia resigna alrededor de 3,5 millones de dólares en coparticipación en el corto plazo, las inversiones generadas podrían inyectar cerca de 1.000 millones de dólares en apenas cuatro años a la provincia de Neuquen.

Más allá de los números, el eje central del discurso estuvo puesto en la necesidad de que la riqueza generada por Vaca Muerta se traduzca en desarrollo social. “Toda esta monetización del subsuelo tiene que generar un derrame en todo el Neuquén”, afirmó, y remarcó que ese proceso es clave para construir sustentabilidad en el tiempo.

Para sostener ese argumento, el gobernador enumeró una serie de indicadores que, según indicó, muestran el impacto positivo de la actividad: crecimiento del empleo, aumento de las ventas en supermercados, expansión de la construcción y una fuerte inversión en obra pública.

En ese marco, detalló que la provincia está ejecutando un ambicioso plan de infraestructura que incluye la construcción de escuelas, hospitales y obras de servicios básicos. Entre los ejemplos más contundentes, mencionó el caso de Añelo, corazón de Vaca Muerta, donde durante años no había acceso a gas domiciliario pese a ser una de las principales zonas productoras del país.

“El intendente de Añelo no tenía gas en su localidad y nosotros le vendíamos gas al mundo”, graficó Figueroa, en una frase que resume la paradoja que busca revertir su gestión.

La estrategia provincial también apunta a fortalecer la conectividad y la infraestructura vial. Según explicó, Neuquén avanza en un proceso de repavimentación de rutas históricas y en la construcción de nuevos kilómetros de asfalto, con el objetivo de acompañar el crecimiento productivo y diversificar la economía hacia sectores como el turismo.

Pero el planteo no se limita al presente. Figueroa también puso el foco en el futuro y en la necesidad de preparar a las próximas generaciones. En ese sentido, uno de los ejes centrales es la inversión en educación, con programas de becas financiados a partir de la actividad hidrocarburífera.

“Cuando se termine el gas y el petróleo, vamos a tener generaciones educadas con los fondos de la industria”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de generar igualdad de oportunidades en toda la provincia, incluso en comunidades alejadas.

La exposición en Houston dejó en claro que Neuquén no solo busca atraer inversiones, sino también redefinir el modelo de desarrollo energético. Un esquema que, según el gobernador, debe equilibrar crecimiento económico con inclusión social, garantizando que la riqueza generada por los recursos naturales tenga un impacto directo en la vida de la población.

En un escenario global donde la energía vuelve a ocupar un lugar central, la provincia intenta consolidarse como un actor clave. Y en ese camino, el mensaje desde Estados Unidos fue claro: Vaca Muerta no solo es una oportunidad económica, sino también una herramienta para transformar la realidad de Neuquén.