Desde este jueves 9 de abril distintas cuadrillas de Vialidad Nacional trabajan con maquinaria pesada sobre la Ruta Nacional 22 en el tramo comprendido desde la localidad de Arroyito hasta el paraje conocido como Ceferino. Se solicita precaución al circular por la zona.

Las cuadrillas de Vialidad Nacional realizan tareas de mantenimiento y limpieza en la zona de banquinas. Desde esa dependencia advierten por la eventual presencia de polvo y la reducción de la visibilidad.

Para realizar el trabajo, Vialidad Nacional emplea distintas máquinas, entre ellas, una motoniveladora que opera sobre los márgenes de la ruta. No descartan que la presencia de vehículos de semejante porte pueda obstaculizar el tránsito o generar distracciones a los conductores.

Debido a las tareas que se están realizando, las autoridades viales solicitan que quienes transiten por esa zona de la Ruta Nacional 22 lo hagan con suma precaución. Además, advierten que a raíz del movimiento de suelos puede haber polvo en suspensión y esto afectaría momentáneamente la visibilidad.

Qué recomiendan al circular entre Arroyito y el paraje Ceferino