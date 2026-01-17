Después de varios meses sin conducción estable, Vialidad Nacional volvió a tener jefe en Río Negro y la decisión no pasó desapercibida. El Gobierno nacional designó al roquense Héctor Nisim Tasat como nuevo titular del Distrito 20, un cargo clave en una provincia donde el estado de las rutas se convirtió en un problema político, económico y social de primer orden.

Tasat tiene 36 años, es abogado y contador, y pertenece a una generación de dirigentes jóvenes que en el último tiempo comenzó a ocupar lugares estratégicos dentro de organismos nacionales. Su asunción formal será este lunes y marca el final de una vacancia que se arrastraba desde agosto del año pasado, cuando Enzo Fullone dejó el cargo para dedicarse de lleno a la actividad política y luego desembarcar en el Senado.

La designación fue oficializada mediante una resolución firmada por el administrador general de Vialidad Nacional, Jorge Campoy, y se inscribe en una serie de movimientos internos que vienen reordenando la estructura del Estado nacional en Río Negro. En el trasfondo, aparece con fuerza la influencia política de Fullone, hoy uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en la provincia.

El nuevo jefe del organismo no proviene del mundo técnico de la ingeniería vial ni de la obra pública, un dato que refuerza el perfil político de la designación. Su formación académica está ligada al Derecho y a las Ciencias Económicas, con experiencia en gestión administrativa, análisis de inversiones y actividad inmobiliaria. Una mirada distinta para un organismo históricamente dominado por perfiles técnicos.

Es hijo de Héctor Tasat, reconocido pediatra de General Roca y dirigente de larga trayectoria en el ámbito de la salud privada, y de Liliana Rivera, profesora. Se formó en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en Buenos Aires, ciudad donde alternó su residencia con Roca hasta este nombramiento, que lo llevará a radicarse definitivamente en la provincia. Quienes lo conocen agregan un dato de color: también es músico, una faceta poco conocida de su perfil personal.

Su llegada a Vialidad se da en un contexto complejo. Las rutas nacionales que atraviesan Río Negro acumulan años de reclamos y se convirtieron en un eje permanente de tensión entre Nación, Provincia y municipios. La Ruta Nacional 151 es uno de los casos más sensibles: el deterioro del corredor que une Cipolletti con Catriel motivó incluso un fallo de la Justicia Federal que instó a Vialidad a presentar informes técnicos y ejecutar obras para mejorar la seguridad.

La Ruta Nacional 22 tampoco ofrece un panorama alentador. La obra de ampliación permanece inconclusa, con tramos terminados de manera parcial y contratos abiertos sin definiciones claras. En paralelo, el Gobierno nacional analiza nuevos esquemas de concesión vial con cobro de peajes, un debate que promete escalar en los próximos años y que tendrá impacto directo en la región.

A ese escenario se suma la incertidumbre institucional que atravesó Vialidad Nacional durante el último año, cuando el Ejecutivo impulsó su disolución, una iniciativa que fue frenada por la Justicia y rechazada en el Congreso. Mientras tanto, las delegaciones provinciales continúan funcionando con presupuestos ajustados y márgenes de maniobra limitados.

Con ese tablero por delante, Héctor Nisim Tasat inicia su gestión al frente de uno de los organismos más sensibles del Estado en Río Negro. Joven, con respaldo político y sin antecedentes técnicos en rutas, su desafío será convertir una designación de peso político en una gestión capaz de dar respuestas concretas a una demanda que atraviesa a toda la provincia.