El norte de Neuquén atraviesa horas de fuerte temporal de tormentas que ha dejado calles inundadas e intransitables. La fuerza del agua ha arrastrado todo el barro de los caminos, provocando que sea imposible pasar por algunas zonas.

La localidad de Rincón de los Sauces ahora elevó la alerta a naranja por tormentas, lo cual obligó a tomar medidas de seguridad y reforzar patrullajes.

Personal de la Policía de Neuquén recorrió rutas y zonas urbanas tras registrarse acumulación de agua en el casco céntrico y un sector de cañadones que quedó intransitable por el fuerte caudal que desciende. Hasta el momento no se registraron evacuaciones ni daños materiales, aunque las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

Durante la noche del sábado, desde Vialidad Nacional anunciaron que en la Ruta 40, en la zona de Pampa del Salado, estará reducido el tránsito en la calzada, entre Chorriaca y Bajada del Agrio, ya que había barro y defensas metálicas sobre la ruta, dificultando el paso.

Por otro lado, también la Ruta Provincial 5 (Carranza) está transitable con precaución, la Ruta Provincial 6 (Cerro Bayo) cortada hasta nuevo aviso, la Ruta Provincial 6 (Octavio Pico) transitable con precaución solo para camionetas.

Desde Defensa Civil recomendaron no circular por los cañadones, ya que continúa descendiendo agua y puede arrastrar vehículos.

Vialidad Nacional también solicita transitar con extrema precaución y evitar las zonas mencionadas si no se trata de una emergencia.