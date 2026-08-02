Ruta 40: anuncian interrupción total del tránsito por trabajos tras un derrumbe

Vialidad Nacional informó que este lunes 3 de agosto se realizará un corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre San Martín de los Andes y Catritre (kilómetro 2208), debido a tareas de mantenimiento tras nuevos desprendimientos de rocas.

La interrupción del tránsito se extenderá desde las 10 hasta las 13 y permitirá el ingreso de personal y maquinaria pesada para intervenir en la zona afectada por el derrumbe.

Según explicó el organismo, los trabajos estarán centrados en el mantenimiento y acondicionamiento de la berma de contención, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la circulación y prevenir nuevos inconvenientes en ese sector de la ruta.

Una vez finalizadas las tareas, a partir de las 13, el tránsito será restablecido con normalidad. Además, Vialidad confirmó que quedarán sin efecto las restricciones de circulación nocturna que regían en ese tramo.

Recomendaciones para quienes viajen

Ante las condiciones invernales que afectan a la región cordillerana, Vialidad Nacional recomendó:

Circular con extrema precaución y reducir la velocidad.

y reducir la velocidad. Respetar las indicaciones del personal vial.

del personal vial. Cumplir con los límites de velocidad establecidos para la temporada invernal.

establecidos para la temporada invernal. Consultar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje a través de los canales oficiales.

El estado actualizado de las rutas nacionales puede consultarse en la página oficial de Vialidad Nacional o mediante sus líneas de atención al usuario.