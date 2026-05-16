La Ruta Nacional 40 volvió a ser escenario de un importante accidente vial en el Norte neuquino. El hecho ocurrió este sábado cerca del mediodía en el acceso norte de Chos Malal, donde chocaron una Toyota Hilux y una Volkswagen Saveiro. Afortunadamente sólo hubo heridos leves, pero los daños materiales fueron impactantes.

Cómo fue el choque de las dos camionetas en uno de los ingresos a Chos Malal

Según las primeras informaciones aportadas por medios locales y fuentes policiales, una de las camionetas circulaba por la traza nacional mientras que la otra intentaba reincorporarse a la cinta asfáltica. En ese momento se produjo un fuerte impacto que terminó desplazando a ambos vehículos hacia uno de los costados de la ruta.

El choque generó preocupación entre automovilistas que transitaban por ese lugar y, tras el aviso a las autoridades, se activó un operativo de emergencia.

Los ocupantes, lesiones leves

A pesar de la violencia del impacto, desde el hospital de Chos Malal y la Policía de Neuquén confirmaron que no hubo víctimas fatales ni las personas registraron heridas de gravedad. Los ocupantes de ambos vehículos fueron asistidos preventivamente y sólo presentaban lesiones leves.

La camioneta más dañada fue la Volkswagen Saveiro, que sufrió importantes destrozos en uno de sus laterales. Por su parte, la Toyota Hilux también registró daños materiales de consideración.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Chos Malal y personal sanitario, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención para evitar nuevos incidentes.

Bomberos y rescatistas asistieron a los conductores tras el choque de camionetas en el ingreso a Chos Malal - Foto: FM Patagonia

Restricciones y demoras

Mientras se desarrollaban las pericias y se retiraban los vehículos involucrados en el choque, hubo restricciones parciales en la circulación sobre la Ruta Nacional 40. El operativo provocó demoras momentáneas en uno de los accesos más utilizados de Chos Malal.

A raíz de este tipo de siniestros viales, desde organismos de seguridad vial recuerdan la importancia de reducir la velocidad en accesos urbanos. Además, reafirman la necesidad de respetar las distancias de frenado y de extremar la precaución en maniobras de reincorporación a las rutas.