Un operativo de control sobre la Ruta 40 terminó con el secuestro de unos 600 kilos de piñones que eran transportados de manera ilegal desde la cordillera neuquina.

El procedimiento fue realizado este jueves por personal de la Delegación de Fauna de Junín de los Andes a la altura del Puente La Rinconada, en el marco de los controles que se intensifican durante la temporada de caza mayor y la época de recolección de piñones.

Durante el operativo, los inspectores detuvieron una camioneta que transportaba una gran cantidad de este fruto sin la documentación correspondiente, presuntamente destinada a su comercialización.

Ante esta situación, el personal de Fauna procedió al secuestro de la carga y al labrado del acta de infracción. Según se informó oficialmente, los piñones decomisados serán donados a instituciones de bien público, tal como lo establece la Ley Provincial de Fauna N.º 2539 y su decreto reglamentario 1777/07.

Desde la Dirección Provincial de Fauna destacaron la importancia de estos controles para proteger los recursos naturales y evitar su explotación ilegal, especialmente en zonas sensibles de la cordillera.

Un recurso clave para el bosque

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron que la extracción de piñones dentro del área protegida está prohibida, ya que cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema.

Los piñones provienen de la araucaria araucana, una especie emblemática del bosque andino patagónico que se caracteriza por su crecimiento lento y por no producir semillas en abundancia todos los años.

Por ese motivo, retirar los piñones del suelo reduce las posibilidades de que germinen nuevos árboles y afecta directamente la regeneración natural del bosque.

Además, el fruto es un alimento esencial para la fauna nativa, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Diversas especies de aves y mamíferos dependen de los piñones como fuente energética y también cumplen un rol clave al dispersar las semillas.

Desde el organismo recordaron que los parques nacionales son áreas destinadas a la conservación del patrimonio natural, por lo que la extracción de recursos sin autorización puede derivar en sanciones.

Las autoridades insistieron en que las araucarias no solo son un símbolo natural de la región, sino también parte de su identidad cultural, por lo que su preservación resulta fundamental para garantizar la continuidad de un ecosistema único.

“Cuidar el bosque es una responsabilidad compartida. Respetar la normativa es proteger la biodiversidad hoy y para las generaciones futuras”, remarcaron desde el área protegida.