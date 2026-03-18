Una carrera que vuelve a poner al norte en el centro

El Duatlón Hito Ruta 40 tendrá su segunda edición el próximo 29 de marzo en Chos Malal, con una propuesta que busca reunir a deportistas y aficionados de toda la provincia en uno de los puntos más representativos del territorio neuquino.

La presentación oficial se realizó en Casa de Gobierno, donde se confirmó que la competencia volverá a desarrollarse en el entorno del Hito de la Ruta 40, ubicado en el kilómetro 2.623, considerado el punto medio de la traza nacional.

Trabajo conjunto para sostener el evento

La actividad es impulsada de manera articulada entre el Gobierno provincial, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, y la municipalidad de Chos Malal.

Durante el lanzamiento, la ministra Josefina Codermatz destacó que “no solo promueve el deporte, los hábitos saludables y la competencia sana, sino que también pone en valor un hito emblemático como lo es el de la Ruta 40”.

Además, remarcó que estas propuestas “impulsan el desarrollo local, fortaleciendo la gastronomía, el turismo y a los emprendedores de la región”.

Un impacto que va más allá de la competencia

Desde el área de Deportes provincial, la secretaria María Fernanda Villone señaló que el evento “refleja claramente el espíritu del deporte en territorio que impulsamos desde la provincia”.

En esa línea, sostuvo que este tipo de iniciativas “ponen en valor nuestros paisajes, fortalecen el turismo y generan un impacto positivo en cada localidad”, en articulación con los municipios.

Chos Malal se prepara para recibir a toda la provincia

El intendente Nicolás Albarracín invitó a participar de la carrera y remarcó el rol de estas propuestas en la vida cotidiana de la comunidad. “Cada actividad que impulsamos, como plantea nuestro gobernador, es una inversión en la salud de la comunidad”, afirmó.

También subrayó que el desarrollo del evento implica la participación coordinada de distintas áreas: “cuando hablamos de inversión en deporte, hablamos de un Gobierno presente en su conjunto: Salud, Seguridad, Policía y distintas instituciones trabajando de manera articulada”.

Modalidades para todos los niveles

La competencia incluirá distintas modalidades, con opciones tanto competitivas como promocionales:

Duatlón competitivo individual y postas: 8K running + 25K MTB + 4K running

Duatlón promocional: 8K running + 25K MTB

Modalidad solo running: 8K

Habrá categorías por edades desde los 18 años en adelante, tanto en rama masculina como femenina, lo que amplía las posibilidades de participación.

Inscripciones abiertas y cupos en marcha

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de marzo a través del enlace oficial habilitado por la organización. También se puede solicitar información en la subsecretaría de Deportes de Chos Malal.

Un escenario cargado de identidad

El Hito Ruta 40, donde se desarrollará la competencia, es un punto emblemático que marca el centro de una de las rutas más extensas del país.

Con más de 5 mil kilómetros de recorrido, la Ruta 40 atraviesa la Argentina de sur a norte, y en Chos Malal encuentra un lugar que combina historia, cultura y paisaje, ahora también consolidado como escenario de eventos deportivos que convocan a toda la región.