Las máquinas ya forman parte del paisaje habitual entre Las Ovejas y Varvarco. Donde antes predominaban el ripio, el polvo y las dificultades para circular durante gran parte del año, ahora avanzan las tareas para transformar uno de los tramos más importantes de la ruta provincial 43.

La obra ya alcanzó un 25,22% de ejecución y se convirtió en uno de los proyectos viales más fuertes que hoy están en marcha en el norte neuquino.

El plan contempla la pavimentación de 18 kilómetros y una inversión superior a los 16.000 millones de pesos.

Una obra que empieza desde abajo

Actualmente, los trabajos están concentrados en etapas fundamentales para darle forma a la futura ruta asfaltada.

Las cuadrillas trabajan en el movimiento de suelo, la construcción de terraplenes y la ejecución de la sub-base que sostendrá la nueva calzada.

A la par, también avanzan las obras hidráulicas con colocación de alcantarillas de hormigón, tabiques y losas que permitirán mejorar el drenaje y proteger la traza frente a lluvias y escurrimientos.

Son tareas que muchas veces no se ven desde afuera, pero que terminan definiendo la resistencia y durabilidad del camino.

Menos tiempo y más conexión

La pavimentación de este tramo de la ruta 43 apunta a modificar uno de los recorridos más utilizados del Alto Neuquén.

La conexión entre Las Ovejas y Varvarco es utilizada todos los días por vecinos, productores, transportistas y también por turistas que recorren el norte de la provincia.

Con el asfalto, se espera una circulación más ágil y segura en una zona donde las condiciones climáticas muchas veces complican el tránsito, especialmente durante el invierno.

El norte neuquino, en el centro de las obras

La obra forma parte del esquema vial que la provincia impulsa para el Alto Neuquén, una región atravesada por actividad turística, producción y pasos fronterizos hacia Chile.

En ese contexto, el gobernador Rolando Figueroa anunció recientemente una inversión superior a los 250 millones de dólares destinada a obras viales en distintos puntos de la zona norte.

La intención es consolidar una red de rutas que permita mejorar la circulación y acompañar el crecimiento de localidades que durante años reclamaron mayor conectividad.

Precaución en la zona de obra

Desde la Dirección Provincial de Vialidad recordaron que quienes transiten por el sector deben hacerlo con extrema precaución debido a la presencia de maquinaria pesada, desvíos provisorios y sectores con calzada reducida.

Además, solicitaron respetar toda la señalización preventiva y las indicaciones del personal que trabaja sobre la ruta.