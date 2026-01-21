El gobernador, Rolando Figueroa, anunció que la comisión de fomento de Varvarco – Invernada Vieja adquirió un camión regador 0km que había sido comprometido durante el aniversario de la localidad, en noviembre. Ulises Herrera, presidente de la comisión de fomento, resaltó en diálogo con Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias que el vehículo tiene una capacidad de 10.000 litros y fue comprado con un aporte no reintegrable de Provincia de casi 163 millones de pesos.

El jueves 20 de noviembre el gobernador acompañó a la localidad a los festejos de sus 52 años que incluyeron inauguraciones de las obras, allí entre las demandas, se reflotó el pedido del regador. El 8 de diciembre Figueroa firmó el decreto para otorgar el aporte no reintegrable que permitió su adquisición.

"Después de 53 años de vida institucional, Varvarco recibe su primer camión regador, algo muy importante para lo que estamos proyectando, sobre todo apuntando al turismo", destacó Herrera. El jefe comunal sostuvo que este nuevo vehículo "viene a resolver varios inconvenientes: mantener el pueblo y las calles regadas, especialmente en un año con una sequía bastante prolongada, y también dar respuesta a algunas situaciones de los vecinos".

Figueroa, por su parte, indicó que “el equipamiento se utilizará para preservar tanto áreas urbanas como rurales frente a las prolongadas sequías y fenómenos climáticos cada vez más frecuentes. Con los intendentes trabajamos en equipo, priorizando las inversiones que son necesarias para el mejor cuidado de sus comunidades”.

Ambos funcionarios recorrieron, además, la obra de pavimento de la Ruta 43 en el tramo Las Ovejas - Varvarco. Herrera señaló que esto "abre un panorama muy importante para seguir creciendo y proyectando la comunidad, y trabajar en servicios vinculados al turismo, que cada vez está llegando más". También destacó que Varvarco tiene aprobado un proyecto de una estación de servicio YPF para la localidad. "Es fundamental no sólo para la localidad, sino también para la región. Hoy la más cercana está a 120 kilómetros en Manzano Amargo, ubicarla acá apunta al desarrollo turístico regional".

