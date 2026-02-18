La pavimentación de la Ruta 43 a Varvarco comenzará el próximo año

El intendente de Varvarco, Ulises Herrera dialogó con el programa La Primera Mañana que conduce Pancho Casado y se emite por AM550 y se refirió al anuncio de la obra de pavimentación de la Ruta 43, clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo turístico de la región.

“La pavimentación de la Ruta 43 es una obra muy importante para Varvarco y la región, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y tener un desarrollo turístico más importante del que estamos teniendo. La obra ha tenido un avance significativo pero este año no se va a tirar asfalto, es un proyecto de 24 meses y la próxima temporada empezará ese proceso. Vimos un avance importante y nos pone muy contentos. Son 18 kilómetros en el tramo que une Las Ovejas y Varvarco, luego de eso se hará la conexión hasta el puente que son dos kilómetros más”, expresó el intendente en primer lugar.

Además comentó: “El pavimento nos dará un despliegue muy importante porque el fin de semana largo hubo mucho movimiento aun con un camino que es de ripido. Creo que esto traerá oportunidades de crecimiento. El puente tendrá una mejora, pero quedará como está ahora, no será doble mano”.

Finalmente, Ulises Herrera concluyó a propósito de los proyectos a futuro: “Varvarco tiene aprobada una estación de servicio de YPF, eso generará que se potencie el desarrollo. La idea es trabajar con la comunidad para prepararnos con servicios, hoy tenemos 120 plazas por ejemplo. En agosto presentamos un proyecto al área de Turismo de la Provincia para que se pueda conocer la historia geológica del lugar”.