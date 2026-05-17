Una ruta estratégica para el turismo neuquino ya cuenta con el 54% de ejecución

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, recorrió los trabajos que se ejecutan sobre la Ruta 65, en el tramo que conecta la Ruta Nacional 40 con Villa Traful. La obra ya registra un avance acumulado del 54,29%.

Durante la recorrida, Bertoldi destacó la importancia estratégica de la intervención y confirmó la continuidad del proyecto para completar la totalidad de la traza asfaltada.

“Estamos ejecutando los primeros 34 kilómetros y antes de fin de año, en noviembre, vamos a estar licitando los 24 kilómetros restantes”, expresó.

La ministra señaló que “de esta manera vamos a consolidar la conexión sur que va desde la Ruta Nacional 40 hasta la Ruta Nacional 237” y explicó que “esta ruta forma parte de nuestro Camino de la Fe”.

La obra forma parte de las políticas provinciales orientadas a fortalecer la infraestructura vial, potenciar el desarrollo turístico y mejorar la conectividad regional.

En ese sentido, Bertoldi remarcó que “estos 58 kilómetros forman parte de los 1.200 kilómetros que estamos interviniendo en nuestros primeros años de gestión y, por supuesto, potenciando nuestra segunda economía, que es el turismo”.

Con la ejecución de ambas etapas, la Ruta 65 alcanzará un total de 58 kilómetros completamente asfaltados, consolidando un corredor clave que conectará la Ruta Nacional 40 con Villa Traful y la Ruta Nacional 237.

Desde la dirección provincial de Vialidad indicaron que las tareas se concentran en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Villa Traful. Entre los trabajos en ejecución se destacan las tareas de movimiento de suelos, que incluyen la construcción de terraplén, subrasante, subbase drenante y base anticongelante.

Asimismo, se avanza en la ejecución de muros de gaviones, la colocación de mallas reforzadas para la contención de contrataludes y la construcción de sistemas tipo terramesh, fundamentales para estabilizar taludes y mejorar la seguridad de la traza.



