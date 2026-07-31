El vuelco de un camión que transportaba arena con destino a Vaca Muerta en la Ruta Nacional 151, ocurrido este jueves por la tarde en la zona de Medanito, volvió a poner en evidencia el deterioro de la traza y generó un fuerte pronunciamiento de la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto.

La jefa comunal utilizó sus redes sociales para expresar la gravedad de la situación y vincular el siniestro con el estado de la ruta.

“Cuando decimos ‘Sin Ruta, no hay Vaca Muerta’, hablamos de esta realidad. Esta tarde-noche, un camión volcó. La causa vuelve a ser la misma de siempre: una Ruta Nacional 151 destruida, abandonada y convertida en una trampa mortal para miles de trabajadores y familias que la transitan todos los días”, escribió.

El accidente se produjo cuando el conductor del vehículo intentó esquivar un pozo de grandes dimensiones y perdió estabilidad, lo que provocó el vuelco sobre la banquina. El joven camionero, oriundo de San Juan, fue asistido en el lugar por Bomberos Voluntarios de Catriel y trasladado al hospital donde recibió atención médica.

Salzotto agradeció el accionar de los equipos de emergencia: “Quiero agradecer profundamente el rápido accionar de la Policía, Bomberos y el personal del Hospital por la atención brindada al trabajador involucrado”. También destacó el compromiso de las áreas municipales que intervinieron de manera inmediata. “La Secretaría de Obras Públicas, Protección Civil, Tránsito Municipal y los trabajadores municipales realizaron un operativo nocturno para bachear los sectores más críticos de una ruta que no le corresponde reparar al Municipio, pero que seguimos interviniendo porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se pone en riesgo la vida de nuestra gente”, señaló.

La intendenta fue contundente en su reclamo: “No queremos más accidentes. No queremos más trabajadores poniendo en juego su vida por el abandono. Queremos una Ruta Nacional 151 segura. Queremos la obra. La necesitamos ahora. Basta de abandono. Obra ya”, concluyó.