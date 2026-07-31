Las Grutas se vio sacudida por un hallazgo de una ballena muerta en la zona de la Séptima Bajada. Desde las primeras horas, personal de la Subsecretaría de Fauna Silvestre desplegó un operativo para inspeccionar el ejemplar, preservar el lugar y tratar de determinar qué provocó su muerte. Mientras avanzan las tareas técnicas, las autoridades mantienen el hermetismo y evitan aventurar hipótesis.

La imagen del pequeño cetáceo tendido sobre la costa no tardó en llamar la atención de quienes caminaban por la playa. En pocos minutos comenzaron a acercarse curiosos, turistas y vecinos que se encontraron con un escenario poco habitual. Sin embargo, el acceso al sector fue restringido para permitir que los especialistas trabajen sin alteraciones y puedan obtener toda la información posible del animal.

En ese contexto, los técnicos de Fauna Silvestre delimitaron un perímetro de seguridad y recordaron que este tipo de procedimientos requiere un manejo extremadamente cuidadoso. Por ese motivo insistieron en que nadie debe tocar al ballenato, cruzar las cintas de seguridad ni permitir el ingreso de mascotas, ya que cualquier intervención ajena podría afectar tanto la investigación como la seguridad de las personas.

Mientras tanto, las pericias avanzan con el objetivo de reconstruir qué ocurrió. Por el momento no existe información oficial que permita establecer las causas de la muerte y los especialistas analizan distintos aspectos del ejemplar antes de emitir conclusiones.

La prioridad es realizar un estudio completo que permita obtener datos científicos y evitar especulaciones que puedan generar confusión.

El hallazgo vuelve a poner el foco sobre la presencia de ballenas en el Golfo San Matías, un fenómeno que cada temporada despierta el interés de residentes y visitantes. Sin embargo, la aparición de un ballenato sin vida constituye un episodio excepcional que genera preocupación y numerosas preguntas, precisamente porque aún no hay certezas sobre lo sucedido.