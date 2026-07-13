La nieve, el hielo y las bajas temperaturas no detuvieron una de las obras viales más esperadas del centro-oeste neuquino. La pavimentación de la Ruta Provincial 11, que conectará con asfalto a Villa Pehuenia y Moquehue, continúa durante la veda invernal con tareas compatibles con las condiciones de la cordillera.

Mientras las actividades que requieren temperaturas más elevadas quedaron en pausa hasta la primavera, la empresa a cargo mantiene el frente de obra con trabajos que permiten sostener el avance del proyecto y preparar el terreno para acelerar la pavimentación cuando mejore el clima.

La obra, financiada por el Gobierno de Neuquén, contempla una inversión de 17.440 millones de pesos para pavimentar cerca de 13 kilómetros entre ambas localidades y ya alcanzó más del 16% de ejecución.

El invierno cambia las tareas, pero no detiene la obra

La veda invernal impide realizar algunas etapas de la pavimentación debido a las condiciones extremas de la montaña. Sin embargo, el cronograma continúa con la instalación de alcantarillas, movimientos controlados de suelo y otras intervenciones que pueden ejecutarse durante esta época del año.

De esta manera, cuando las temperaturas vuelvan a ser favorables, el proyecto podrá retomar las tareas de mayor intensidad sin perder el trabajo realizado durante el invierno.

Un camino que ya empieza a mostrar cambios

Aunque la obra todavía está en desarrollo, quienes transitan por la Ruta Provincial 11 ya encuentran diferencias en varios sectores.

Entre las mejoras ejecutadas se destacan el ensanchamiento de la calzada, la corrección de curvas y pendientes, la construcción de terraplenes y obras de drenaje, además de la colocación de gaviones para estabilizar los taludes y proteger el camino.

Estas intervenciones buscan adaptar un trazado de montaña para hacerlo más cómodo y seguro durante todo el año.

El operativo invernal acompaña los trabajos

Mientras la obra avanza, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene activo el operativo de invierno sobre la Ruta 11 para conservar la circulación en un corredor donde la nieve, el hielo y el barro modifican las condiciones casi todos los días.

Las tareas incluyen el despliegue permanente de maquinaria y personal para despejar la calzada y asistir el tránsito de vecinos, trabajadores y turistas que llegan a la zona.

Desde el organismo recordaron la importancia de consultar el estado de las rutas antes de viajar, portar cadenas cuando sean obligatorias y evitar los desplazamientos nocturnos, momento en el que aumenta la formación de hielo sobre la calzada.

Una obra que forma parte del plan vial de Neuquén

La pavimentación entre Villa Pehuenia y Moquehue integra el programa de infraestructura vial que impulsa la Provincia para fortalecer la conectividad entre localidades y mejorar la red de rutas neuquinas.

Con el avance sostenido de esta obra, incluso durante los meses más fríos del año, el objetivo es llegar a la próxima temporada con un proyecto cada vez más cerca de transformar uno de los corredores turísticos más importantes de la cordillera neuquina.