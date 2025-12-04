Una obra esperada que comienza a tomar forma

La pavimentación de los 13 kilómetros de la Ruta Provincial 11 que unen la derivación que va hacia el paso fronterizo Icalma, con Moquehue, inició con buen ritmo y financiamiento exclusivamente provincial. Se trata de una intervención largamente solicitada por las comunidades de la Región del Pehuén, que ahora avanza con planificación y recursos asignados.

Los trabajos son ejecutados a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) y fueron adjudicados a la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A. La inversión alcanza los $17.440.000.000, destinados íntegramente a mejorar la conectividad de una zona que depende de esta traza para su desarrollo turístico y económico.

Un plan vial que transforma territorios

El proyecto se integra a un esquema provincial más amplio que prioriza obras esenciales y ordena el uso de los recursos públicos. Con este modelo, Neuquén tiene más de 600 kilómetros de rutas en ejecución o proceso administrativo, una cifra impactante en relación con los 1.120 kilómetros construidos en toda la historia de la provincia.

El avance de estas obras representa un salto en infraestructura vial que permite unir localidades, mejorar accesos, reforzar la seguridad vial y acompañar el crecimiento regional.

Diseño adaptado al entorno y mejoras en infraestructura

El tramo a pavimentar está catalogado como travesía rural y contempla intervenciones que buscan preservar la traza existente. El proyecto incorpora adecuación de infraestructura, mejoras en el sistema de drenaje y un diseño que evita movimientos de suelo innecesarios o impactos sobre especies nativas.

Estas características responden a lineamientos consensuados con gobiernos locales y comunidades de la Región del Pehuén, que participaron de las instancias de presentación del proyecto.

Una inversión que fortalece el futuro de Moquehue y su región

La obra de la Ruta 11 no solo mejorará la circulación diaria hacia Moquehue: también permitirá potenciar el turismo, ampliar la oferta de servicios y facilitar el acceso a zonas de alta demanda durante el invierno y el verano.

El avance de este tramo consolida un proceso de infraestructura que se extiende en toda la provincia y que busca garantizar conectividad, desarrollo y previsibilidad en territorios que dependen de una red vial segura y moderna.