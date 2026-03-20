Neuquén avanza en la delegación de ejecución de obras en Aluminé y Rincón de los Sauces

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes la firma de convenios que permitirán ejecutar la segunda etapa de la Escuela Primaria número 145 de Carri Lil en Aluminé y la reparación integral del Registro Civil de Rincón de los Sauces.



Las obras se llevarán adelante mediante la modalidad de obras delegadas acordadas entre la Provincia y los municipios. Con esta estrategia se busca agilizar los procesos de ejecución y fortalecer el rol de los gobiernos locales para ejecutar infraestructura clave.



El Gobernador firmó los convenios con el intendente de Aluminé, Diego Victoria y la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda.



“Hemos construido un Pacto de Gobernanza a partir del cual tenemos que generar obras con los municipios que sean importantes para cada localidad y que, a su vez, permitan dinamizar la economía local”, destacó Figueroa tras la firma de los acuerdos.



Señaló que el Registro Civil “es uno de los lugares más visitados por quienes llegan a Rincón de los Sauces”. “Está recibiendo mucha población en base al crecimiento que está teniendo la localidad, con lo cual era importantísimo y era vital poder modernizar y refaccionar un Registro Civil sumamente abandonado. Estamos en ese camino a partir de ahora”, aseguró.



Sobre la escuela de Carri Lil, remarcó que “estamos trabajando para poder fortalecer la educación rural en distintos puntos de la Provincia”. “Esta escuela, que ya tiene una etapa a punto de culminar, creíamos que era oportuno realizar esta segunda como habíamos acordado con el intendente de Aluminé”, finalizó.



La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi explicó que en el primer caso se realizará la refacción integral del Registro Civil, que incluirá la renovación del edificio. “Refaccionarlo al 100%, sistemas de calefacción, cubiertas, cielorraso exterior”, precisó y remarcó que se trata de un inmueble que estaba en muy mal estado y que será puesto en valor con el municipio.



Por otra parte, la ministra indicó que en Aluminé se avanzará con la segunda etapa de la escuela primaria de Carri Lil. “La primera está en un 80%”, afirmó y explicó que una vez finalizada se continuará con la siguiente fase para completar al 100% la puesta en valor del establecimiento educativo.



La intendenta de Rincón de los Sauces expresó: “Vamos a poner nuevamente en valor el edificio del Registro Civil de nuestra localidad. Lo hacemos por obra delegada, así es que el agradecimiento en este caso de la administración municipal por la confianza y hacer hincapié en esta obra tan fundamental para nuestra comunidad”.



El intendente de Aluminé destacó que “se trata de una obra muy importante para la comunidad de Carri Lil la de la escuela primaria. Estamos contentos de seguir acompañando a todas las comunidades y seguir acompañando fuertemente a la educación”.

Las obras

La segunda etapa de la escuela de Carri Lil tendrá un plazo de ejecución de 120 días y el presupuesto oficial es de $423.244.731. La intervención en la escuela, ubicada en el paraje dependiente de Aluminé y distante a 14 kilómetros, apunta a mejorar las condiciones de habitabilidad y conservación del establecimiento, mediante la readecuación de las instalaciones de gas y electricidad, la incorporación de drenajes pluviales, la construcción de cercos y espacios deportivos, y el reacondicionamiento integral de las cubiertas de techos.



En Rincón de los Sauces se ejecutará la reparación integral del edificio del Registro Civil, ubicado en una zona estratégica de la localidad. Con un plazo de 120 días y una inversión de más de $170 millones, la obra incluye la renovación completa del cielorraso, la instalación eléctrica, equipos de climatización y mejoras en calefacción, además de intervenciones exteriores como veredas, medianeras y sistemas de desagüe pluvial. También se prevén tareas de refacción general, pintura y mejoras en accesibilidad y seguridad, con el objetivo de optimizar la atención a una población en constante crecimiento vinculado al desarrollo de la actividad hidrocarburífera en la región de Vaca Muerta.



