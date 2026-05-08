Sábado helado en Neuquén: llega una ola polar con temperaturas bajo cero

La capital neuquina y el Alto Valle enfrentarán un sábado marcado por una ola polar que traerá frío intenso y ráfagas de viento. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas experimentarán un marcado descenso durante la jornada.

El sábado arrancará con mínimas de 6°C, pero para la mañana se prevé un brusco descenso hasta los 0°C, acompañado de viento de leve a moderado con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por la tarde, la temperatura máxima llegará a 12°C, mientras que el viento disminuirá gradualmente.

Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 9°C con cielo nublado. De acuerdo con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), durante la madrugada del domingo se podrían registrar hasta -2°C.

El SMN advirtió que la combinación de aire frío y viento mantendrá una sensación térmica baja durante todo el día, por lo que se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre.

Sábado con frío intenso, ráfagas de viento y mínimas bajo cero grados.

La ola polar continuará afectando la región durante el fin de semana, con temperaturas significativamente inferiores a las habituales para esta época del año y ráfagas de viento que, aunque irán en descenso hacia la tarde, seguirán siendo perceptibles.