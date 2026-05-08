El paso internacional Paso Cardenal Samoré quedó habilitado nuevamente este viernes, aunque las autoridades solicitaron extremar las precauciones al circular por la zona cordillerana debido a las condiciones climáticas adversas. Según informó Vialidad Nacional en el último parte oficial de transitabilidad, el corredor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, pero con circulación bajo estrictas medidas de precaución.

Las autoridades indicaron que la calzada permanece húmeda y que existe pronóstico de neviscas y nieve ligera en distintos sectores del trayecto. Además, las bajas temperaturas generan zonas con baja adherencia, lo que podría complicar el tránsito. Ante este escenario, recomendaron mantener una distancia prudente entre vehículos, evitar maniobras de sobrepaso y respetar las indicaciones del personal vial que trabaja en el lugar.

Las autoridades recomendaron portar cadenas y respetar las indicaciones del personal vial

También recordaron que es obligatoria la portación de cadenas para quienes transiten por este corredor internacional, uno de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile.

Desde Vialidad Nacional señalaron que continúan desplegados equipos y operarios sobre la ruta para monitorear el estado del camino y asistir ante cualquier inconveniente que pueda surgir por las condiciones del tiempo. En ese contexto, recomendaron mantener distancia de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y respetar las indicaciones del personal vial desplegado sobre el corredor.

El horario habilitado para el tránsito general es de 9 a 19, mientras que el cierre de barrera está previsto para las 19 horas del lado argentino.