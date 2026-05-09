El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada fría y estable para este sábado 9 de mayo en gran parte de la provincia de Neuquén. Habrá temperaturas bajo cero en varias localidades, cielo despejado en sectores de la región cordillerana y viento moderado en la zona centro. Como si un día de invierno se colara en el otoño.

Neuquén capital: mañana fría y tarde fresca con algo de viento

En la ciudad de Neuquén se espera un sábado con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y condiciones estables hacia la tarde.

Según el SMN, la mínima rondará los 2 grados y la máxima alcanzaría los 13°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado del sudoeste. El frío se sentirá especialmente durante la mañana y la noche.

Zapala: heladas y sensación térmica bajo cero

La localidad de Zapala tendrá una de las jornadas más frías de la provincia. El pronóstico anticipa temperaturas mínimas de hasta -3°C y una máxima cercana a los 7°C.

Además, se esperan ráfagas moderadas de viento del sudoeste que podrían intensificar la sensación térmica bajo cero durante gran parte del día. El cielo estará parcialmente nublado con mejoras hacia la noche.

Chos Malal: sábado frío pero con mejoras y algo de sol

En Chos Malal el tiempo mejorará luego de jornadas inestables y se prevé un sábado con cielo despejado a parcialmente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre 1°C y 7°C, con ambiente frío durante la mañana y una tarde algo más agradable. No se esperan precipitaciones importantes para el norte neuquino.

San Martín de los Andes: aire de invierno en plena cordillera

El frío también dominará la jornada en San Martín de los Andes, donde las temperaturas se mantendrán bajas durante todo el sábado.

El SMN prevé mínimas cercanas a los 0°C y máximas que no superarían los 6°C, con nubosidad variable y posibles mejoras temporarias. El ambiente será típicamente otoñal, con sensación invernal en sectores altos y zonas cercanas a la montaña.

Villa La Angostura: frío intenso y posibles heladas matinales

Para Villa La Angostura se espera una jornada muy fría, con mínimas bajo cero durante la madrugada y primeras horas del día.

Las máximas rondarán los 5°C, con cielo parcialmente despejado y condiciones estables hacia la tarde. El ingreso de aire frío mantendrá la posibilidad de heladas en distintos sectores de la localidad cordillerana.