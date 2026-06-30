El accidente laboral ocurrido este lunes en el proyecto de Los Toldos Este movilizó un importante operativo sanitario que incluyó un traslado aéreo de urgencia hasta la ciudad de Neuquén. Aunque la rápida activación del protocolo generó preocupación por la magnitud del despliegue, con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles que llevaron tranquilidad sobre el estado de salud del trabajador.

El operario, empleado de Techint Ingeniería, sufrió un aprisionamiento en la mano derecha mientras participaba de tareas de descarga de materiales pesados dentro de la obra. Durante esa maniobra, su mano quedó atrapada y sufrió lesiones en los dedos.

Un accidente que activó el protocolo de emergencia

El hecho ocurrió alrededor de las 16:17 del lunes. Apenas se produjo el accidente, se activó el protocolo previsto para este tipo de emergencias en el yacimiento.

En una primera instancia, el trabajador fue derivado hasta Rincón de los Sauces y, posteriormente, trasladado en helicóptero sanitario hacia la ciudad de Neuquén para recibir atención especializada.

El destino fue la Clínica Pasteur, donde los médicos resolvieron intervenirlo quirúrgicamente para tratar las lesiones provocadas por el aplastamiento.

Fue operado y evoluciona favorablemente

De acuerdo con la información confirmada, el trabajador nunca estuvo en riesgo de vida y tampoco sufrió la amputación de ninguno de sus dedos, una de las primeras preocupaciones que surgieron tras conocerse el accidente.

Actualmente permanece estable y con buena evolución clínica. Incluso, si la recuperación continúa según lo previsto, podría recibir el alta médica en las próximas horas o durante este miércoles, para continuar con el tratamiento de recuperación y el correspondiente reposo.

Quién es el operario herido

El trabajador lesionado no es de Neuquén, sino que es oriundo de Tucumán y presta servicios para Techint Ingeniería bajo un régimen de trabajo por turnos en la obra que se desarrolla en Los Toldos Este.

Forma parte del personal que trabaja en el proyecto y, al momento del accidente, realizaba tareas habituales vinculadas al movimiento y descarga de materiales.

Si bien el episodio obligó a desplegar un importante operativo sanitario y a utilizar un vuelo sanitario para su derivación, la evolución favorable del paciente permitió descartar un cuadro de gravedad y los médicos esperan que pueda iniciar próximamente el proceso de rehabilitación de la mano lesionada.