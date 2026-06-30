Un importante operativo se desplegó este martes para concretar el traslado de urgencia de un trabajador que sufrió un accidente laboral en el yacimiento Los Toldos. Debido a la gravedad de la lesión, fue necesario activar un vuelo sanitario para derivarlo a la ciudad de Neuquén y continuar con su atención médica.

El operario, que trabaja bajo el convenio de la UOCRA, sufrió un aplastamiento en la mano derecha mientras desarrollaba tareas en el yacimiento. Tras recibir la primera asistencia, el servicio de emergencias Synergy lo estabilizó y lo trasladó hasta el aeroclub, donde ya estaba preparado el avión sanitario.

Operativo coordinado para garantizar el traslado

La empresa Techint solicitó la activación del vuelo sanitario, lo que dio inicio a un operativo en el que participaron distintos organismos para asegurar que el traslado se realizara sin inconvenientes.

Al llegar al aeroclub, los equipos llevaron adelante las tareas preventivas durante la carga de combustible de la aeronave y el traspaso del paciente desde la ambulancia hasta el avión que lo trasladó hacia Neuquén.

Qué organismos participaron

Durante todo el procedimiento trabajaron de manera coordinada personal de Defensa Civil, efectivos de la Policía, agentes de Tránsito Municipal y Bomberos Voluntarios.

El despliegue permitió resguardar la seguridad de la operación aérea mientras el trabajador era derivado para recibir atención especializada en un centro de mayor complejidad de la capital neuquina.

Hasta el momento no se difundieron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente laboral ni sobre la evolución clínica del operario tras su llegada a Neuquén.