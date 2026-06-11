Tras más de dos meses de negociaciones paritarias, los trabajadores de la sanidad de Río Negro se declararon en estado de alerta ante la falta de una propuesta salarial concreta por parte de las cámaras empresarias del sector asistencial. Las entidades patronales argumentan problemas de financiamiento, pero continúan sin ofrecer respuestas a quienes sostienen diariamente la atención en clínicas, sanatorios y establecimientos asistenciales. El gremio subrayó que los trabajadores no son responsables de esta situación y que no aceptarán convertirse en la variable de ajuste.

La organización sindical reclamó una propuesta salarial urgente, acorde a la realidad que atraviesa el sector, y advirtió que la falta de recomposición impacta directamente en la calidad de la atención. El mensaje de ATSA Río Negro fue contundente: “Sin salarios no hay ni habrá salud”.

El conflicto se mantiene abierto y la presión gremial apunta a que las cámaras empresarias presenten una oferta inmediata que permita recomponer ingresos y garantizar condiciones dignas para los trabajadores de sanidad. La conducción sindical recordó que el sector asistencial es uno de los más expuestos, ya que los trabajadores sostienen la atención en guardias, internaciones y servicios críticos, incluso en condiciones de precariedad salarial. La falta de recomposición, remarcaron, no solo afecta el poder adquisitivo de los empleados, sino también la continuidad y calidad de los servicios de salud que reciben miles de rionegrinos.

Desde ATSA Río Negro se insistió en que la negociación debe contemplar la realidad inflacionaria y el costo de vida, que golpea de manera directa a los salarios. Además, se advirtió que la ausencia de una propuesta concreta genera incertidumbre y malestar en el personal, que ya atraviesa una situación de desgaste por la sobrecarga laboral.

El gremio ratificó que continuará en estado de alerta y que no descarta medidas de fuerza si las cámaras empresarias persisten en su negativa a presentar una oferta. La conducción sindical sostuvo que la recomposición salarial es indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema asistencial y evitar que los trabajadores sean nuevamente la variable de ajuste en un contexto de crisis.