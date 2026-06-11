El municipio de Cipolletti confirmó que en las próximas 24 a 48 horas se presentará el Plan de Trabajo para la demolición y saneamiento del depósito de La Anónima, ubicado sobre calle Tres Arroyos, tras el incendio que afectó la estructura. La medida fue definida en la última reunión del Comité de Guardia, integrado por Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Medio Ambiente, referentes de la empresa y autoridades municipales.

Asimismo, se recordó que está prohibido circular por el sector, ya que la estructura posee riesgo inminente de desmoronamiento. Por ello, los desvíos de tránsito continuarán vigentes y se mantiene una guardia policial las 24 horas para resguardar la seguridad de los vecinos. Además, se colocó cartelería preventiva en el perímetro, se dispuso el cierre de Tres Arroyos entre Toschi y Medela, y se realizan tareas de mantenimiento en calle Medela para mejorar la circulación vehicular. También se instalará una torre con generadores para mantener la zona iluminada y segura durante la noche.

El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, explicó: “En las próximas horas vamos a tener el Plan de Trabajo para la demolición y saneamiento del lugar. Solicitamos máxima paciencia y responsabilidad a los ciudadanos, respetando las indicaciones del Comité de Guardia. Continuamos trabajando en el control de la situación, pero pedimos que las personas no se acerquen al sector”.

El funcionario detalló que la estructura se encuentra perimetrada y contiene una masa de contaminación derivada de los materiales involucrados en el incendio. Ese material será trasladado a disposición final como residuo contaminante, para luego iniciar la fase de limpieza y remoción definitiva.

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