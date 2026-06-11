La Legislatura de Río Negro sesiona este jueves con un temario definido por Labor Parlamentaria que incluye 15 proyectos de ley, tres de ellos impulsados por el Poder Ejecutivo. Entre las iniciativas más relevantes figura el proyecto que otorga mayor puntaje a docentes egresados de instituciones rionegrinas, tanto de los institutos de formación docente como de universidades públicas provinciales.

También se debatirá la adhesión al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI) lanzado por Nación y la fijación de un canon por el uso de aguas provinciales en nuevas concesiones hidroeléctricas, con un porcentaje de retribución sobre las ventas de energía.

El temario incluye además la exención de Ingresos Brutos y Sellos al laboratorio provincial PROFARSE, con el objetivo de fortalecer su producción y provisión de medicamentos. En el plano judicial, se tratará la reforma de la Ley de Ejecución Penal para prohibir salidas transitorias y libertad condicional a condenados por delitos violentos como homicidios, violaciones y secuestros extorsivos seguidos de muerte.

Otro expediente regula el uso de dispositivos digitales en el sistema educativo, prohibiendo celulares en primaria y restringiendo su utilización en secundaria a fines pedagógicos planificados. En el ámbito sanitario, se debatirá la prohibición del uso de celulares en quirófanos de hospitales públicos y privados, medida destinada a prevenir infecciones intrahospitalarias.

La sesión también abordará proyectos vinculados a impuestos, seguridad y patrimonio cultural, en un contexto político donde los bloques deberán articular alianzas para garantizar mayorías. La reunión será presidida por Pedro Pesatti, en un escenario de creciente debate sobre la agenda provincial.