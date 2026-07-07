Salió a buscar leña y se cayó a un pozo ciego de 3 metros: vecinos rescataron a la mujer de 82 años

Una mujer de 82 años vivió momentos de extrema angustia al caer a un pozo ciego de aproximadamente tres metros de profundidad en el patio de su vivienda, en la localidad de El Sauce. El hecho ocurrió cuando Isolina Costela salió a acomodar unas leñas ante el pronóstico de lluvia y, al apoyarse sobre la tapa del pozo, esta cedió, provocando la caída. Gracias a la rápida intervención de los vecinos, la adulta mayor fue rescatada con vida y actualmente se recupera favorablemente en su hogar.

Sandra Cayuqueo, hija de la mujer, relató que lo sucedido pudo haber terminado en una tragedia. Sin embargo, Isolina contó que, tras llegar al fondo del pozo, sintió que "algo la elevó" nuevamente hacia la superficie, donde quedó flotando con el agua a la altura del pecho. Desde esa posición comenzó a pedir auxilio hasta que sus gritos fueron escuchados por una vecina.

Una vecina escuchó los pedidos de auxilio de la adulta mayor y dio aviso de inmediato, movilizando a toda la comunidad de El Sauce.

La primera en acudir fue Noelia Carrasco, quien salió de inmediato a buscar ayuda y dio aviso a Sandra. En pocos minutos, numerosos vecinos se acercaron al lugar y organizaron el rescate. Rogelio Riquelme, Adrián Vázquez y Mikel Garrido lograron sacar a la mujer del pozo sin que sufriera lesiones de gravedad, en una acción que fue destacada por toda la comunidad.

Tras el rescate, Isolina recibió atención de la agente sanitaria Paola Levio. Sandra resaltó que la solidaridad y el compromiso de los vecinos fueron fundamentales para salvar la vida de su madre, y reconoció que aún les resulta difícil explicar cómo logró mantenerse a flote dentro del pozo.