Viernes 28 de Noviembre, Neuquén, Argentina
En zona urbana

Rescate en Zapala: Bomberos y Municipio logran salvar a un caballo caído en un pozo ciego de 5 metros

Un equino quedó atrapado este martes dentro de un pozo ciego en Zapala. Bomberos y personal municipal trabajaron con una retroexcavadora para extraerlo sin lesiones.

Por Redacción

Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 20:55
Personal de la División Bomberos de Zapala intervino en el salvamento de un equino zaino que quedó atrapado en el interior de un pozo ciego de aproximadamente 5 metros de profundidad, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Asistencia con maquinaria municipal

El operativo contó con la colaboración de una retroexcavadora de la Municipalidad de Zapala, que permitió realizar la extracción con seguridad. Antes del izado, los rescatistas aseguraron al animal con cuerdas para evitar lesiones tanto en el equino como en el personal interviniente.
Una vez estabilizado, la retroexcavadora elevó al caballo hasta la superficie sin daños visibles.

Cómo fue el procedimiento de salvamento

  1. Evaluación del pozo ciego y condiciones del terreno.

  2. Sujeción del equino mediante cuerdas y arneses de contención.

  3. Asistencia de retroexcavadora municipal para elevar al animal.

  4. Extracción exitosa sin registro de lesiones.

