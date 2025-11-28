Personal de la División Bomberos de Zapala intervino en el salvamento de un equino zaino que quedó atrapado en el interior de un pozo ciego de aproximadamente 5 metros de profundidad, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Asistencia con maquinaria municipal

El operativo contó con la colaboración de una retroexcavadora de la Municipalidad de Zapala, que permitió realizar la extracción con seguridad. Antes del izado, los rescatistas aseguraron al animal con cuerdas para evitar lesiones tanto en el equino como en el personal interviniente.

Una vez estabilizado, la retroexcavadora elevó al caballo hasta la superficie sin daños visibles.

Cómo fue el procedimiento de salvamento