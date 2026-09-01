Ya rige el alivio fiscal para comerciantes en San Martín de los Andes: cómo es la quita de intereses y la financiación

Desde este martes 1 de septiembre entraron en vigencia en San Martín de los Andes las medidas de alivio fiscal aprobadas recientemente por el Concejo Deliberante, una iniciativa que apunta a brindar oxígeno financiero a comerciantes, prestadores turísticos y contribuyentes que mantienen obligaciones pendientes con el Municipio.

El paquete de medidas estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre y contempla, por un lado, una reducción del 35% en la Tasa de Comercio hasta fin de 2026 y, por otro, un plan especial de regularización de deudas municipales con importantes beneficios en materia de intereses y financiación.

La decisión llega en un contexto complejo para la economía local, luego de una temporada invernal que, según representantes del sector privado, estuvo por debajo de las expectativas.

Cómo funciona el plan de regularización de deudas

La Ordenanza N° 15.713/26 puso en marcha un régimen especial destinado a contribuyentes con obligaciones municipales pendientes, incluso aquellas que ya fueron intimadas o que se encuentran en instancia de ejecución judicial.

El esquema establece diferentes beneficios según el monto adeudado y la modalidad de pago elegida.

Para deudas de hasta 30 millones de pesos, los contribuyentes podrán acceder a:

100% de quita de intereses abonando hasta en tres pagos.

50% de quita de intereses financiando hasta en seis cuotas.

Para deudas superiores a los 30 millones de pesos, las alternativas son:

50% de quita de intereses hasta en tres pagos.

25% de quita de intereses hasta en seis pagos.

Desde el Municipio aclararon que los intereses compensatorios y punitorios serán calculados conforme a la normativa tributaria vigente hasta la fecha de adhesión al plan.

También continúa la reducción de la tasa de Comercio

La segunda medida aprobada por el Concejo Deliberante es la reducción del 35% en todas las categorías de la tasa de Comercio, contemplada en la Ordenanza N° 15.714/26.

El beneficio alcanza a los comercios habilitados en la ciudad y busca aliviar los costos operativos en un escenario de menor actividad económica.

La iniciativa fue impulsada tras una serie de reuniones entre funcionarios municipales y representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, la Asociación Hotelera Gastronómica y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Martín de los Andes.

El reclamo de comerciantes y empresarios turísticos

El secretario de Gobierno sanmartinense Matías Consoli explicó que las medidas surgieron a partir de los planteos realizados por distintos sectores económicos de la ciudad.

Según las declaraciones del funcionario a medios locales, los comerciantes y los empresarios habían expresado su preocupación por la caída de las ventas, las dificultades para afrontar obligaciones y el nivel de endeudamiento acumulado durante los últimos meses. Además, Consoli explicó que diversos factores impactaron en el desempeño de la temporada invernal, entre ellos la llegada tardía de las nevadas, el contexto económico nacional y la competitividad de destinos internacionales favorecidos por el tipo de cambio.

"Ellos plantearon que la temporada no fue buena", explicó el funcionario al referirse a los encuentros mantenidos con representantes del sector privado.

Una medida que busca sostener empleo y actividad

San Martín de los Andes cuenta con alrededor de 1.800 habilitaciones comerciales, una cifra que refleja el peso que tienen el comercio, el turismo y los servicios en la economía local. Desde el Ejecutivo municipal sostienen que detrás de cada emprendimiento existen puestos de trabajo y familias que dependen de la actividad económica de la ciudad.

Por ese motivo, las autoridades consideran que el programa puede transformarse en una herramienta para evitar cierres, facilitar la regularización de obligaciones y sostener el movimiento económico en una de las principales localidades turísticas de Neuquén y la Patagonia.