Salud desplegó un operativo para atender a camioneros varados en la comarca petrolera

Ante las demoras en los pasos fronterizos por las condiciones climáticas adversas que afectan la región, agentes sanitarios urbanos y periurbanos del hospital de Cutral Co-Plaza Huincul, en coordinación con el Área Programa, desplegaron un operativo de control y asistencia a los choferes de camiones que se encuentran varados esperando cruzar.

La iniciativa surgió tras una reunión con el Comité de Emergencias de ambas localidades. Debido a que las habilitaciones en los pasos fronterizos se realizan de manera gradual, los transportistas llevan varios días estacionados en distintos puntos de Cutral Co y Plaza Huincul, contabilizando alrededor de 100 camiones.

El objetivo principal de la atención sanitarias es garantizar la salud de los choferes mediante el control de pacientes con patologías crónicas para la detección temprana de condiciones de riesgo, la revisión de medicación para que cumplan de sus tratamientos habituales y la realización de controles generales de salud para un monitoreo clínico básico.

El operativo cuenta con la participación activa del equipo de salud del hospital, coordinado por el jefe de los agentes sanitarios Lucas Giménez junto a los agentes Claudio Sandoval, Verónica Mellado y demás integrantes del dispositivo.

Asimismo, la labor se articula de manera directa con la guardia del hospital, a cargo del jefe Edgardo Sosa, y el personal de enfermería, quienes se sumaron para colaborar en los controles sanitarios tras la gestión coordinada con el área de conducción del hospital, liderado por la directora Vanesa Riveros.





