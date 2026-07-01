El temporal de nieve que afecta a una gran parte de la provincia modificó la logística de transporte pesado que habitualmente circula por las rutas neuquinas. En Las Lajas pusieron en marcha el operativo preventivo para recibir a los camiones que quedaron imposibilitados de cruzar a Chile por el cierre del Paso Internacional Pino Hachado.

Desde el área de Protección Civil de la localidad indicaron que hay 40 camiones detenidos allí, y esperan que arriben más durante el transcurso de la tarde. Dispusieron de un predio acondicionado para recibir a 250 transportes de carga para que no esperen a la vera de la Ruta Nacional 40.

Explicaron cómo funciona el espacio

El director de Protección Civil Municipal, Daniel Vergara, detalló que prepararon "un espacio para unos 250 camiones, con baños químicos y un sistema de organización para que puedan esperar de manera segura. También estamos gestionando iluminación y señalización para brindar mejores condiciones durante el operativo".

Cada vehículo que ingresa es registrado y se le otorga un número de orden para organizar la salida cuando se habilite el paso internacional. De esta forma, explicaron que se permite la circulación en grupos de entre 20 y 30 camiones, para tener un tránsito ordenado y sin demoras.

Vialidad Nacional emitió un Comunicado Oficial de Transitabilidad en el que informaron la restricción de circulación en rutas nacionales de Neuquén para vehículos de transporte de pasajeros y de carga, entre las 18 de este miércoles y hasta las 9 de la mañana del jueves.

Los servicios funcionan con normalidad en Las Lajas

Desde el área de Protección Civil indicaron que los servicios de electricidad y gas no se vieron afectados por el temporal, funcionando con normalidad. Además, ninguna actividad tuvo que ser suspendida.

Sumándose a las recomendaciones de Vialidad Nacional, pidieron evitar viajar si no es estrictamente necesario. Aunque realizaron trabajos con sal y equipos para mejorar la circulación, van a continuar las bajas temperaturas durante los próximos días.