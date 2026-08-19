La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, llevó este martes al Congreso de la Nación el reclamo histórico por el estado de la Ruta Nacional 151, exponiendo ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Reclamó una respuesta urgente y obras concretas para garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por este corredor estratégico.

La jefa comunal fue contundente: “La Ruta 151 está destruida y no puede seguir esperando”, afirmó.

Salzotto destacó que la ruta es una vía clave para Catriel y para el desarrollo productivo de la Patagonia, especialmente vinculada a la actividad de Vaca Muerta. “Catriel tiene voz y la vamos a hacer escuchar”, expresó durante su intervención, en la que presentó información, imágenes y testimonios que reflejan la realidad cotidiana de vecinos, trabajadores y transportistas.

La intendenta recordó que fue invitada a participar de la instancia por los diputados Martín Aveiro y Martín Soria, con el objetivo de poner sobre la mesa una problemática que afecta a toda la región. “No podemos naturalizar el deterioro ni seguir esperando respuestas que nunca llegan”, señaló.

Salzotto explicó el reclamo de Catriel y de toda la región: una ruta segura, transitable y acorde al desarrollo productivo que genera Vaca Muerta. El planteo incluyó referencias a hechos recientes que muestran la gravedad de la situación, como accidentes por la falta de infraestructura segura.

Con su exposición, Catriel llevó al Congreso un reclamo que se sostiene desde hace años y que busca transformarse en una decisión política concreta para avanzar en obras de reconstrucción.