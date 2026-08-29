La situación económica de los comercios de San Martín de los Andes sumó un alivio concreto esta semana. El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que reduce un 35% la Tasa COM (Seguridad, Inspección e Higiene) para todas las categorías comerciales entre agosto y diciembre de 2026. La medida que fue impulsada tras meses de trabajo conjunto entre representantes del sector privado y autoridades municipales.

La decisión fue celebrada por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo local, desde donde destacaron que la iniciativa surgió a partir de relevamientos, reuniones y propuestas técnicas elaboradas junto a los actores públicos involucrados en la discusión.

Un alivio fiscal para atravesar los próximos meses

La ordenanza contempla una rebaja del 35% en la Tasa COM para todas las licencias comerciales durante los últimos cinco meses del corriente año. Además, mantiene congelado el valor del punto en $4.440 y crea un régimen especial de moratoria para contribuyentes con deudas municipales.

Para quienes adeudan hasta 30 millones de pesos, se establecieron planes de pago con importantes quitas de intereses. También se definieron alternativas para obligaciones superiores a ese monto.

La medida busca generar oxígeno financiero en un contexto complejo para la actividad económica local, especialmente para pequeños y medianos comerciantes que enfrentan una marcada retracción del consumo.

El trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado

La ordenanza representa el resultado de un proceso de diálogo sostenido con el Ejecutivo municipal y los concejales. El sector empresario venía advirtiendo sobre el impacto que tenía la Tasa COM sobre los costos operativos de los negocios y presentó estudios técnicos para respaldar sus planteos.

Según un relevamiento realizado sobre 107 comercios y empresas de San Martín de los Andes, más del 82% registró una caída en las ventas durante el último año y el 43% indicó haber reducido personal, congelado incorporaciones o aplicado despidos.

Los datos fueron utilizados como parte de los argumentos para impulsar medidas de alivio que permitieran sostener la actividad económica y el empleo local.

La discusión ya apunta a la Tarifaria 2027

Aunque valoraron la reducción aprobada, desde la Cámara de Comercio local advirtieron que se trata de una solución temporal y que ahora el desafío será avanzar hacia una reforma más profunda del esquema tributario municipal.

La entidad propuso conformar una mesa técnica junto al Ejecutivo y al Concejo Deliberante antes de debatir la Tarifaria 2027, con el objetivo de revisar la forma en que se calcula actualmente la Tasa COM.

Entre las propuestas figuran modificar el criterio basado en la facturación bruta, permitir recategorizaciones cuando caiga la actividad económica, generar reglas de actualización más previsibles y establecer beneficios permanentes para los contribuyentes cumplidores.

La intención es construir un sistema que refleje mejor la realidad económica de los comercios y que acompañe las variaciones de la actividad sin generar cargas desproporcionadas.

Un contexto que afecta a los comercios de todo el país

La situación que atraviesa San Martín de los Andes no es ajena a lo que ocurre en otras ciudades argentinas. La caída del consumo, el aumento de costos operativos y la presión tributaria forman parte de las principales preocupaciones del sector comercial en distintas regiones del país.

En ese escenario, los comerciantes sanmartinenses tampoco escapan a la realidad nacional. Por eso, mientras celebran el alivio fiscal aprobado para lo que resta de 2026, ya trabajan junto a las autoridades locales para impulsar cambios que permitan una recuperación más sostenida y un esquema tributario considerado más equitativo para el desarrollo de la actividad económica.