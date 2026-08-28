San Martín de los Andes será el destino encargado de cerrar este fin de semana el ciclo de promoción turística que durante agosto se desarrolló en el Portal Patagonia Shopping. Desde este viernes 28 hasta el domingo 30, el espacio ofrecerá distintas actividades para acercar al público la propuesta del destino cordillerano y las alternativas para disfrutar de los últimos días de la temporada de nieve.

Uno de los principales atractivos serán las degustaciones de chocolates, acompañadas por juegos, premios y un espacio especialmente preparado para fotografías. La iniciativa busca generar una experiencia vinculada con los sabores y paisajes de San Martín de los Andes, además de invitar a quienes visiten el shopping a conocer más sobre la oferta turística de la región.

Chapelco y Lago Hermoso Ski Resort serán algunos de los principales atractivos promocionados durante la actividad.

Durante las jornadas, representantes del destino brindarán información sobre las diferentes opciones para visitar San Martín de los Andes durante el invierno, con especial atención en sus dos centros de esquí: Chapelco y Lago Hermoso Ski Resort. También se podrán conocer otras experiencias y actividades disponibles en el destino para quienes todavía quieran aprovechar la temporada.

El stand contará además con información sobre otros destinos y propuestas turísticas de la provincia del Neuquén, con el objetivo de que los visitantes puedan descubrir alternativas y comenzar a planificar futuras escapadas. La acción busca mostrar que la provincia cuenta con una amplia diversidad de experiencias para disfrutar durante todo el año.

La propuesta cerrará un mes de promoción de los destinos y experiencias turísticas de la provincia del Neuquén.

Con la participación de San Martín de los Andes finalizará un mes de presencia turística en el Portal Patagonia Shopping. Durante los fines de semana de agosto, distintos destinos neuquinos participaron con degustaciones, actividades y propuestas destinadas a promocionar la oferta provincial. La iniciativa forma parte de la estrategia del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de Neuquentur, para fortalecer la difusión de los atractivos turísticos de Neuquén.