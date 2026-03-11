Desde el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes compartieron que por primera vez la institución realizó una intervención quirúrgica para la corrección de una fisura labiopalatina en un paciente de ocho meses de edad. Destacaron que este hecho representa un importante avance en la capacidad resolutiva del hospital y en la atención especializada disponible en la región.

Indicaron que la cirugía fue realizada por el Dr. Mariano Ojeda, cirujano pediátrico del Hospital “Castro Rendón”, quien trabajó en conjunto con el equipo de Cirugía Pediátrica del nosocomio sanmartinense, integrado por los Dres. Vanesa Martínez y Mariano Saa, con el acompañamiento profesional de la anestesióloga Sofía Roca, y las instrumentadoras Constanza Romero y Mónica González.

Durante el período de cuidados postquirúrgicos, el paciente fue asistido por los Dres. Laura Buche, María Yarcho, Ricardo Tursarkisian, María Chávez y Rocío Burgos, integrantes del Servicio de Pediatría, en el marco de un abordaje interdisciplinario orientado a brindar una atención integral a pacientes pediátricos.

Fue el Dr. Gonzalo Villar, del área de Odontología, quien realizó el seguimiento del paciente desde su nacimiento y quien articuló la evaluación y coordinación de la intervención quirúrgica.

"Este tipo de intervenciones forman parte del fortalecimiento de las capacidades del hospital para brindar respuestas cada vez más complejas dentro de la localidad, permitiendo que niños y familias de la región puedan acceder a tratamientos especializados sin necesidad de trasladarse a centros de mayor complejidad en otras ciudades", explicaron sobre su importancia.

Villar, especialista en odontopediatría formado en Comodoro Rivadavia, ingresó al Hospital Ramón Carrillo mediante concurso hace casi tres décadas. “Desde 1999 he atendido a todos los pacientes con Fisura Labio-Alvéolo-Palatina (FLAP) nacidos en nuestra ciudad, luego de una evaluación que me realizaron profesionales del Hospital "Castro Rendón” quienes me dieron el visto bueno para hacerlo", explicó.

Señaló que no sólo ha atendido pacientes de San Martín de los Andes, sino también de localidades cercanas: “Hemos realizado trabajos de ortopedia y ortodoncia a pacientes de Junín de los Andes y Villa La Angostura. Contar con un referente en la zona sur permitió evitar que los pacientes tuvieran que viajar a Neuquén para sus controles, con todo lo que eso implica”.