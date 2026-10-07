El Gobierno de Neuquén destinó un aporte no reintegrable de 350 millones de pesos al municipio de San Martín de los Andes para llevar adelante tareas de limpieza, mantenimiento y recuperación de arroyos, una intervención considerada estratégica para reducir riesgos de inundaciones y garantizar el correcto escurrimiento de los cursos de agua ante eventuales fenómenos climáticos.

Cabe mencionar que la medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, en el marco de las gestiones impulsadas por el intendente Carlos Saloniti y del trabajo articulado entre el municipio y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.

Respaldo provincial a una demanda prioritaria

La firma del convenio se concretó durante la reciente visita de Saloniti a la ciudad de Neuquén, donde mantuvo una agenda de trabajo con el mandatario provincial y avanzó en distintos acuerdos para la localidad cordillerana.

Entre los planteos realizados por el jefe comunal figuró la necesidad de dar continuidad a los trabajos de control y erradicación del sauce exótico invasor que afecta sectores ribereños y que, con el paso del tiempo, genera obstrucciones en los cauces naturales. La respuesta favorable del Ejecutivo provincial permitirá financiar una nueva etapa de intervenciones similares a las realizadas durante 2024, experiencia que tanto Provincia como Municipio calificaron como exitosa por los resultados observados en el comportamiento hidráulico de los arroyos.

Un problema que volvió a crecer

A pesar de los trabajos ejecutados el año pasado, los relevamientos técnicos detectaron en los últimos meses una importante acumulación de vegetación, sedimentos y material residual en distintos sectores de los cursos de agua. Según el diagnóstico elaborado por los organismos competentes, existen tramos con un alto grado de obstrucción que comprometen el normal escurrimiento e incrementan el riesgo de desbordes durante episodios meteorológicos de gran intensidad.

Frente a ese escenario, la limpieza de cauces aparece como una medida preventiva fundamental para proteger infraestructura, viviendas y espacios públicos ubicados en áreas cercanas a los arroyos.

Inversión para anticiparse a los eventos climáticos

Desde la Provincia destacaron que la asistencia económica forma parte de una política orientada a fortalecer la prevención y a acompañar a los municipios en obras que permitan minimizar los impactos derivados de fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.

En este sentido, remarcaron que la inversión de 350 millones de pesos tendrá carácter no reintegrable, aunque el municipio deberá realizar la correspondiente rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas una vez finalizados los trabajos.

Con esta decisión, el gobierno neuquino vuelve a acompañar una demanda considerada prioritaria para San Martín de los Andes, apuntando a la seguridad hídrica y al mantenimiento de los cursos de agua en una región donde las condiciones climáticas obligan a sostener acciones permanentes de prevención.