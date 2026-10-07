San Martín de los Andes cuenta con múltiples atractivos naturales, entre ellos aparece el Mirador Bandurrias, un clásico para los vecinos de la localidad y una excelente opción para quienes buscan descubrir paisajes únicos sin alejarse demasiado del casco urbano.

Ubicado sobre una elevación que domina la costa del lago Lácar, el mirador ofrece una vista panorámica privilegiada de la ciudad, del espejo de agua y de las montañas que caracterizan al sur neuquino. El sitio forma parte de los paseos recomendados para quienes visitan San Martín de los Andes, puerta de entrada al Corredor de los Lagos y al Parque Nacional Lanín.

Una caminata para compartir

El acceso puede realizarse caminando desde la zona céntrica. El sendero comienza cerca de la costanera del lago Lácar y atraviesa sectores de bosque nativo antes de alcanzar el punto panorámico. Según la información turística oficial, el mirador se encuentra a unos 500 metros de altura sobre el lago y es considerado uno de los mejores balcones naturales de la región.

La caminata permite avanzar a un ritmo tranquilo, observando la vegetación y disfrutando de diferentes perspectivas sobre el lago. Por ese motivo suele ser elegida por familias, parejas y visitantes que desean realizar una actividad al aire libre sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

Más allá del mirador

Para quienes desean extender el paseo, el recorrido puede continuar hasta La Islita y Playa Bonita, dos rincones muy elegidos por residentes y turistas. Desde el mirador, un sendero atraviesa el bosque y conduce hasta estos sectores de playa ubicados sobre el lago Lácar.

La combinación de caminata, naturaleza y espacios de descanso junto al agua cristalina convierte a esta propuesta en una alternativa ideal para pasar una jornada en contacto con el entorno patagónico.

Un paisaje para detenerse a contemplar

El principal atractivo del Mirador Bandurrias sigue siendo la panorámica. Desde allí se observa gran parte del lago Lácar, la zona urbana de San Martín de los Andes y el cordón montañoso que rodea el valle, una imagen que resume la esencia del destino.

En una región donde muchas veces los visitantes se concentran en los grandes circuitos turísticos, este paseo demuestra que algunas de las mejores experiencias pueden encontrarse a pocos kilómetros del centro