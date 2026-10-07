La médica paliativista María Victoria Rey, integrante del equipo de Salud de San Martín de los Andes, fue elegida como nueva presidenta de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) para el período 2026-2028. La designación se concretó durante la asamblea de socios realizada en el marco del XII Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos, desarrollado en Mar del Plata.

La profesional explicó que la lista que encabezó presentó un plan estratégico para el próximo período, tanto para la comisión directiva como para los distintos grupos de trabajo, y que esa propuesta fue finalmente elegida. La AAMyCP cuenta actualmente con casi 900 socios de diferentes disciplinas, entre ellas medicina, psicología, enfermería, trabajo social y rehabilitación.

La médica de San Martín de los Andes conducirá la asociación durante el período 2026-2028.

Entre los principales objetivos de la nueva gestión estará profundizar la capacitación de los profesionales de la salud y generar espacios seguros para los equipos de cuidados paliativos. Rey también planteó la necesidad de acompañar a los coordinadores para que puedan sostener sus proyectos y adaptar sus objetivos a las distintas realidades que existen en el territorio nacional.

Otro de los ejes será avanzar en el fortalecimiento federal de la especialidad. Si bien existe una Ley Nacional de Cuidados Paliativos, actualmente son siete las provincias que adhirieron a la normativa, por lo que la nueva conducción buscará trabajar junto a referentes provinciales para ampliar la adhesión y promover programas específicos que mejoren el acceso de pacientes y familias a este tipo de atención.

San Martín de los Andes fue destacado por el crecimiento y fortalecimiento de sus equipos de cuidados paliativos.

Al asumir el nuevo cargo, Rey destacó además que tendrá la responsabilidad de representar a los cuidados paliativos argentinos tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, valoró el reconocimiento científico alcanzado por la asociación en Latinoamérica y el mundo y señaló que ese recorrido permitirá continuar profundizando su presencia institucional.

La designación también representa un reconocimiento para San Martín de los Andes, donde la especialidad tuvo un crecimiento sostenido a partir del fortalecimiento de los equipos y el acompañamiento institucional y comunitario. Rey destacó especialmente el compromiso de la comunidad local con el servicio y el valor que adquirió la atención paliativa para sus habitantes.