San Martín de los Andes tendrá un nuevo edificio para el Centro de Iniciación Artística

El Gobierno de Neuquén adjudicó la obra para la construcción del nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (C.I.A.) número 5 de San Martín de los Andes, una intervención clave para fortalecer la infraestructura educativa y cultural de la localidad. La obra corresponde a la primera etapa de un proyecto integral que permitirá dar respuesta al crecimiento sostenido de la matrícula, que actualmente alcanza a unos 1.000 estudiantes.

A través del decreto correspondiente, se aprobó el proceso licitatorio y se adjudicó la ejecución a la empresa Maoilo Julio César, por un monto de $4.157.222.709,92, con un plazo de ejecución de un año.

Los detalles de la obra

El nuevo edificio estará en el sector El Arenal, al noreste de la ciudad, en un predio compartido con la Escuela de Música, entre las calles Don Bosco, Bibliotecas Argentinas y la Ruta Provincial 40. La propuesta arquitectónica prevé el desarrollo de tres volúmenes interconectados mediante una galería, organizados en función del plan de estudios y adaptados a las características del terreno.

En esta primera etapa se ejecutará el volumen 1, con una superficie cubierta de 1.052,30 metros cuadrados y 432,35 metros cuadrados de espacios exteriores. Este sector estará destinado a las áreas de artes escénicas y del movimiento -con talleres de danza, teatro y espacios de vestuario y utilería-, así como a las artes de la música y el sonido, incluyendo aulas, estudio de grabación y depósitos.

El proyecto total contempla una superficie de 3.448,30 metros cuadrados y la conformación de un conjunto edilicio que generará un espacio interior común tipo “corazón de manzana”, compartido con la Escuela de Música. Además, se incorporará una propuesta paisajística integral con forestación y sistema de riego automatizado, que garantizará el adecuado mantenimiento de los espacios verdes.

La concreción de esta obra representa un paso fundamental para consolidar un espacio educativo y cultural acorde a las necesidades actuales y futuras de la comunidad. En este sentido, la Provincia también ejecuta actualmente el nuevo edificio del CPEM 96, el EIAJD 3 y la ampliación de la EPET 21, mientras que próximamente iniciará la construcción del nuevo edificio para el CFP 19, reforzando así la inversión sostenida en infraestructura educativa en San Martín de los Andes.

Actividades en la escuela.

El centro artístico hoy

La institución cuenta con una matrícula de más de 1000 estudiantes y desarrolla su oferta de formación, desde hace 44 años en el casco histórico de San Martín de los Andes, en las instalaciones de una casa donada por una familia al municipio. Además, debido a su crecimiento dicta talleres en otra sede ubicada en Pichi Rayen del B° Arenal.

Este establecimiento posee tres turnos, y su equipo de trabajo está formado por 35 docentes, equipo directivo y administrativo con 4 personas y 6 auxiliares de servicio. Recibe una población amplia, que va desde los 6 años de edad en adelante con una matrícula promedio anual de 900 vacantes. Se dictan desde el mismo alrededor de cien talleres, en forma transversal a la mayoría de los niveles y modalidades dentro del sistema educativo provincial, y en relación permanente con otras instituciones y organizaciones, ofreciendo la posibilidad de formación artística y atendiendo a la diversidad de la población.

Actividades en la escuela.

Ofrece talleres vocacionales organizados en desde las áreas de artes Visuales, Escénicas y del Movimiento, de la Música y el Sonido, del Fuego, Audiovisuales y Literarias.

Como señaló su directora, Iris Otaño, en oportunidad de la apertura de sobres, desde el año 2006 se empezó a trabajar en el proyecto de edificio propio “es una escuela que aloja muchísima gente. Son 1.400 personas que cada año pretenden tener lugar; esperemos que, en un espacio mucho más digno, más hermoso, mucho más acondicionado y acorde, podamos seguir mejorando en nuestra calidad”.

“Si hay algo que quiero destacar es que en esta gestión cambiaron las cosas, en esta gestión pudimos dialogar, hablar de igual a igual y poner los problemas sobre la mesa; acordar, desacordar y llegar a acuerdos”, valoró la referente institucional.