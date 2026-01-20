De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el gobierno de Neuquén profundiza un plan de intervención sobre edificios escolares que combina obras estructurales, ampliaciones y mejoras funcionales. Con recorridas en territorio y seguimiento permanente, las tareas avanzan tanto en la zona cordillerana como en el norte provincial, con el objetivo de garantizar espacios seguros, cómodos y adecuados para estudiantes y docentes.

Uno de los puntos centrales es la Escuela Primaria N° 164 de Caviahue, que transita la etapa final de una obra integral luego del incendio sufrido en 2024. En paralelo, en Chos Malal se ejecutan trabajos en la Escuela Primaria N° 5 y en el Instituto Superior de Formación Docente N° 2, dos instituciones clave para la comunidad educativa local.

Caviahue: reconstrucción, ampliación y nuevos espacios

En la Escuela 164 de Caviahue, los trabajos ya muestran un alto grado de avance. La intervención no solo permitió recuperar la estructura afectada por el incendio, sino que también incorporó cambios de fondo en el diseño original. Según explicó la ministra de Educación, Soledad Martínez, en diálogo con AM550, la obra incluyó “una modificación sustancial en lo estructural” y la creación de un SUM que ya se encuentra completamente ejecutado.

Además, se adecuaron espacios existentes y se independizaron las salas del nivel inicial para conformar una escuela infantil, una mejora que redefine la organización del establecimiento y amplía la propuesta educativa en la localidad. El objetivo es finalizar los trabajos para llegar en condiciones al ciclo lectivo 2026.

Mientras avanza la obra, la comunidad educativa continúa funcionando de manera provisoria en instalaciones del hotel del ISSN, una solución transitoria que permitió sostener la continuidad pedagógica.

Chos Malal: aulas nuevas y mejoras integrales

En el norte neuquino, las intervenciones también toman ritmo. La Escuela Primaria 15 de Chos Malal atraviesa una ampliación de tres aulas y una reparación integral de sectores clave. Martínez detalló en la entrevista radial que se trabaja sobre “espacios de cocina y áreas de gobierno, reposición de aberturas interiores y pintura”, en una de las escuelas más antiguas de la ciudad.

La obra se organiza por etapas para no afectar el normal inicio de clases. La ministra explicó que, ante demoras de la empresa, se priorizarán las tareas interiores hasta el 25 de febrero y se avanzará con un cerco que permita independizar la obra nueva del funcionamiento cotidiano de la escuela.

Formación docente y plazos garantizados

Otro frente de trabajo es el Instituto Superior de Formación Docente 2, donde se ejecuta la reposición de revestimientos de piso y la colocación de cerámicos. La obra avanza a buen ritmo y, según señaló la titular de la cartera educativa en AM550, “vamos a llegar a tiempo”, teniendo en cuenta que el instituto inicia su actividad más tarde dentro del calendario académico.

Planificación y presencia en territorio

Las recorridas de obra forman parte de una estrategia que busca asegurar previsibilidad y cumplimiento de plazos. Para el gobierno provincial, el seguimiento en territorio es clave para ordenar prioridades y garantizar que cada establecimiento llegue en condiciones al inicio de clases.

El conjunto de obras en Caviahue y Chos Malal refleja una política sostenida de inversión en infraestructura escolar, con foco en la seguridad, la comodidad y la contención de las comunidades educativas. De cara a 2026, la planificación apunta a que cada escuela vuelva a abrir sus puertas con edificios más funcionales y preparados para el desarrollo cotidiano de la enseñanza.

