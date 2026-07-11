Benicio Castillo, un joven tucumano de 19 años que se radicó este año en San Patricio del Chañar para trabajar, permanece internado en estado delicado desde hace un mes en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén.

El accidente ocurrió mientras realizaba tareas en un aserradero de la localidad. Desde entonces, su madre, llegada desde Tucumán, y su pareja, Romina Sofía Verdugo, permanecen junto a él acompañando su recuperación.

Mientras el joven evoluciona lentamente, la familia atraviesa una difícil situación económica y solicita ayuda para afrontar los gastos derivados de la internación y conseguir elementos básicos para su higiene y cuidado diario.

El accidente cambió la vida de una familia

Lo que había comenzado como un proyecto para construir un futuro laboral terminó convirtiéndose en una lucha diaria por la vida.

Benicio Castillo dejó Tucumán a comienzos de 2026 para instalarse en San Patricio del Chañar, donde consiguió empleo en un aserradero. Hace aproximadamente un mes, sufrió un grave accidente mientras trabajaba y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón, centro de referencia para casos de alta complejidad en la provincia de Neuquén.

Desde entonces permanece internado en Terapia Intensiva, con una evolución que sus familiares describen como lenta pero sostenida.

La familia permanece junto a Benicio en Neuquén

Desde que ocurrió el accidente, Benicio nunca estuvo solo.

Su pareja, Romina Sofía Verdugo, permanece a su lado todos los días. A las pocas horas del hecho también viajó desde Tucumán la madre del joven para acompañarlo durante la internación.

Sin embargo, sostener esa permanencia en Neuquén implica afrontar gastos diarios de alojamiento, traslados y alimentación, una situación que se vuelve cada vez más difícil con el paso de las semanas.

El diálogo con el propietario del aserradero

Según explicó la familia, actualmente mantienen conversaciones con el propietario del aserradero donde ocurrió el accidente para obtener colaboración económica.

No obstante, señalaron que el intercambio "no es muy fluido" y que hasta el momento no lograron una solución que permita aliviar la carga económica que atraviesan.

¿Qué ayuda necesita hoy la familia?

Además del acompañamiento económico, los familiares iniciaron una campaña solidaria para reunir insumos destinados al cuidado cotidiano de Benicio dentro del hospital.

Solicitan especialmente:

Toallitas húmedas

Shampoo

Jabón

Enjuague bucal

Cada uno de estos elementos resulta necesario para mantener la higiene personal del joven durante su prolongada internación.

El relato de las horas más difíciles

En diálogo con el portal Chañar Digital, Romina Sofía Verdugo recordó con profunda emoción el momento del accidente y todo lo vivido desde entonces.

La joven describió las primeras horas como las más angustiantes y explicó que, después de más de un mes de internación, la familia continúa enfocada en acompañar la recuperación de Benicio mientras espera una evolución favorable.