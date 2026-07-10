Un hombre que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Mendoza fue detenido este jueves durante un operativo policial realizado en una toma ilegal de San Patricio del Chañar.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 13, quienes identificaron al sospechoso mientras desarrollaban tareas de control en el sector. Al consultar sus antecedentes, comprobaron que sobre él pesaba una orden de captura vigente, por lo que fue detenido en el lugar.

Actualmente, el hombre permanece alojado, a disposición de la Justicia, mientras se espera la autorización judicial que permita concretar su traslado a la provincia de Mendoza, donde deberá comparecer ante las autoridades que solicitaron su detención.

La detención se produjo durante un operativo policial

El procedimiento se desarrolló en una toma ilegal de San Patricio del Chañar, donde personal policial realizaba un operativo de identificación de personas.

Durante los controles, los efectivos verificaron la identidad del hombre y, al consultar las bases de datos judiciales, detectaron que registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia mendocina.

Ante esa situación, fue detenido de manera inmediata y trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de las autoridades competentes.

¿Qué ocurrirá con el detenido?

El siguiente paso dependerá de la coordinación entre la Justicia de Neuquén y la Justicia de Mendoza.

Una vez que se autorice el exhorto y los trámites correspondientes, el detenido será trasladado a la provincia cuyana para responder por la causa judicial que originó la orden de captura.

Hasta entonces, permanecerá bajo custodia policial en San Patricio del Chañar.