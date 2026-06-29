Un hombre que fue imputado por amenazar a su expareja y a dos vecinos en San Patricio del Chañar aceptó irse de la localidad y no regresar, como parte de una serie de pautas de comportamiento que deberá cumplir durante un plazo de tres años. La imputación fue por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma (dos hechos), en concurso real con desobediencia a una orden judicial.

La decisión fue tomada durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que la fiscal del caso, Eugenia Titanti, presentó los términos de una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP). Esta herramienta permite una salida alternativa y se aplica a casos con penas inferiores a tres años de prisión y a personas que no tienen antecedentes penales.

Además, las tres víctimas de ambos hechos estuvieron de acuerdo con la solución propuesta y se informó al imputado que, en caso de incumplir alguna pauta, podrían imponerle una pena de prisión efectiva.

Entre los términos de la SJP, se estableció que el imputado, A. G. C., se mude a otra provincia; que no concurra a San Patricio del Chañar; que no contacte por cualquier medio a las víctimas; que realice 96 horas de tareas comunitarias; que inicie un tratamiento por consumos problemáticos; y que se presente en forma cuatrimestral ante el organismo de población judicializada de la provincia a la que se mude.

Cómo fueron los dos hechos de amenazas

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, A. G. C. cometió dos hechos: el 9 de abril del corriente año, alrededor de las 21:30, amenazó con un arma de fuego a dos hombres que estaban frente a un comercio en el sector “La Costa”. Junto con otra persona que no pudo ser identificada, fue hacia las dos víctimas, comenzó a increparlas física y verbalmente, y luego les exhibió un arma de fuego.

Al advertir la presencia de personal policial ambos se dieron a la fuga, aunque A. G. C. fue detenido.

El otro hecho fue en contra de una mujer que fue su pareja, en un contexto de violencia de género. El 20 de junio último, alrededor de las 2:20 de la madrugada. Ingresó al domicilio de ella y le quitó un teléfono celular. Luego regresó, le reclamó que le entregue otro teléfono que ella tenía y, ante la negativa de la mujer, la agredió físicamente, le exhibió un cuchillo y la amenazó. Ante el arribo de personal policial a la vivienda, A. G. C. fue detenido.

Luego fue notificado de una orden judicial que le impedía ejercer actos de perturbación, intimidación o violencia contra la víctima, así como la prohibición de acercarse a 200 metros de la joven y de ingresar al domicilio.

Sin embargo, el 23 de junio alrededor de la medianoche, el imputado fue a la casa de la víctima al menos en dos oportunidades y en una de ellas intentó ingresar, por lo que la mujer accionó un botón antipánico y arribó el personal policial.