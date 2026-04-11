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Sábado 11 de Abril, Neuquén, Argentina
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Perdió todo

“La saqué barata”: el relato del chofer que volcó un camión de pollos y vio cómo la gente se llevaba la carga

Tras el accidente, la carga de pollos congelados quedó esparcida en la calzada y, con el correr de los minutos, vecinos del lugar se llevaron la mercadería.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 14:55
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Así quedó el camión, después de que los vecinos se llevaran la mercadería. Foto: Mejor Informado

Un camión que transportaba pollos volcó este sábado alrededor de las 7 de la mañana en la rotonda del barrio Melipal de Neuquén, a la altura de la Escultura del Dinosaurio Saurópodo. El siniestro ocurrió cuando el vehículo, que venía desde Buenos Aires y estaba a muy pocos metros de llegar a destino, perdió el control y terminó sobre la calzada.

El camionero contó a Mejor Informado que tenía previsto descargar la mercadería en un depósito ubicado en las inmediaciones del lugar del accidente. Sin embargo, en el trayecto final se produjo una situación crítica en una bajada pronunciada sobre calle Los Paraísos, que derivó en el vuelco.

Foto: Mejor Informado

El conductor relató el momento previo al accidente y apuntó a una falla en el sistema de frenos. “Se me fueron los frenos en una bajada muy pronunciada en calle Los Paraísos. Perdí el control hasta la rotonda y terminé volcando”, explicó.

Foto: Mejor Informado

Visiblemente afectado, el chofer resumió la situación con una frase contundente: “La saqué barata”. También aseguró que, pese al impacto, no sufrió heridas de gravedad. “Fue un susto. Tengo algunos golpes, pero estoy bien”, señaló. Al momento de ser asistido presentaba sangre en el rostro y la ropa dañada producto del vuelco.

Foto: Mejor Informado

El siniestro dejó la carga completamente expuesta sobre la calzada. Se trataba de pollos congelados destinados a una importante cadena de supermercados, pero la mercadería quedó inutilizada debido a la pérdida de la cadena de frío tras el accidente.

Con el correr de los minutos, la situación en el lugar se volvió caótica. Cada vez más personas se acercaron al camión volcado y, hacia las 9 de la mañana, comenzaron a llevarse parte de la carga que había quedado dispersa en la vía pública.

 

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