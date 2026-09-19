Secuestraron 700 kilos de carne de guanaco ocultos entre colchones y frazadas en una camioneta

Alrededor de 700 kilos de carne deshuesada de guanaco fueron incautados cuando eran transportados de manera irregular por la Ruta Nacional 40. La carga estaba oculta entre colchones y frazadas dentro de una camioneta, en condiciones que no cumplían con las normas sanitarias vigentes.

El hallazgo ocurrió durante un operativo de control en el que personal policial interceptó una camioneta tipo pick up que circulaba por el sector. Tecka está ubicada en el oeste de la provincia del Chubut, en la región de la estepa patagónica, a la vera de la Ruta Nacional 40.

El procedimiento se realizó el 16 de septiembre cerca de las 4.40 de la madrugada, cuando integrantes de la Comisaría Distrito Tecka detuvieron la marcha del rodado. Durante la inspección, los efectivos detectaron que la carne se encontraba envuelta y escondida entre colchones y frazadas, además de constatar que los ocupantes no contaban con la documentación correspondiente.

La intervención quedó encuadrada en la Ley XI N.º 10 de Conservación de la Fauna Silvestre de Chubut, debido a las irregularidades detectadas y a que se encuentra vigente la veda de caza del guanaco. Por este motivo, se iniciaron las actuaciones correspondientes ante la autoridad competente.

Identificaron a dos hombres oriundos de Esquel

Los dos hombres que viajaban en la camioneta, ambos oriundos de Esquel, fueron identificados durante el operativo. Según indicaron desde la Policía, el traslado se realizaba durante la madrugada, un horario en el que presuntamente se buscaba evitar los controles preventivos habituales en la región.

Por la cantidad de carne encontrada, los investigadores analizan la posibilidad de que se trate de una maniobra con participación de más personas y con un posible destino comercial. Entre las hipótesis se encuentra que el producto podía ser utilizado para la elaboración de distintos derivados alimenticios.

Finalmente, debido a las condiciones sanitarias y fitosanitarias de la carne secuestrada, se dispuso su destrucción total mediante incineración una vez finalizadas las diligencias correspondientes.